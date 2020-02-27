С развитием технологий все чаще используются электронные торги. В виртуальном мире нет ударов молотком и криков "Продано!", но есть другие особенности.

В феврале на площадке Евразийского алмазного центра (ЕАЦ) во Владивостоке прошел первый в 2020-м аукцион АК "АЛРОСА" по продаже алмазов специальных размеров - весом от 10,8 карата. Как рассказал директор филиала организации Семен Лаврентьев, до конца года состоятся еще два. Ежегодно здесь проводят несколько торгов, основные участники - компании из Индии, Бельгии, Израиля, США, Гонконга, Китая, Японии.

Эту торговую площадку часто называют "алмазной биржей". Лаврентьев просит не делать ошибки: на биржу могут заходить и продавцы, и покупатели, здесь же выставляет товар только "АЛРОСА".

По мнению доцента кафедры "Финансы и кредит" Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максима Кривелевича, площадка по продаже алмазного сырья имеет очень хороший потенциал. Перспективна и электронная продажа леса.

- Наша лесная отрасль жестко зарегулирована. Покупая древесину на бирже, клиент получает уверенность, что он может строить завод по переработке, потому что ему гарантированы поставки, - поясняет эксперт.

Насколько верны эти предположения, покажет практика: в конце 2019-го во Владивостоке состоялись первые биржевые электронные торги лесом. Прошли они на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ): по российскому законодательству получить биржевую лицензию сложно и дорого, поэтому используются действующие инструменты.

На старте продали в Китай 530 кубометров пиломатериалов, но продолжения пока не последовало. Как рассказал представитель СПбМТСБ Илья Альков, сейчас, в силу ограничений экспортных операций, связанных, в частности, с коронавирусом, торги приостановлены. Кроме того, исполнение первых сделок выявило некоторые сложности.

- Например, перечисление денег компании из Поднебесной в российский банк с ее счета в китайском не прошло из-за нюансов законодательства КНР. Мы принимаем меры по выходу из ситуации. Кроме того, с учетом полученного опыта разрабатываем правила торгов и клиринга, адаптированные под экспорт, - обозначил он задачи.

По словам Максима Кривелевича, проблем биржевой торговле лесом могут добавить контролирующие органы.

- Во всем мире биржевая сфера выведена из границ таможенного и налогового регулирования. Цену на продукцию, купленную на электронных торгах, не оспорить, такой товар нельзя остановить на границе и не выпустить. Если у нас будет ситуация, когда таможня и налоговая будут принимать биржевые сделки как правомерные, со временем все станет отлично работать, - считает он.

К слову, приморские власти пообещали способствовать установке таможенных "зеленых коридоров" и быстрому получению необходимых документов.

Формат биржи рыбаки не оценили: у них сложились связи за границей, терять которые они не хотели

Несколько лет действует во Владивостоке "Дальневосточный аукционный рыбный дом", который проводит операции на площадке биржи "Санкт-Петербург". Гендиректор организации Сергей Лелюхин подчеркивает, что это единственная в России структура, имеющая опыт торговли рыбой. Изначально предполагалось, что биржа станет частью "рыбного кластера", идею создания которого долго обсуждали в Приморье. Но проект умер, а биржа, основанная на чистом энтузиазме, начала работу. Предложенный формат рыбаки не оценили: за много лет у них сложились связи за границей, долго­срочные контракты, терять которые они не хотели.

Эксперты называли еще одну причину, которую сами добытчики не озвучивали: среди противников нововведения были и те, кто опасался потерять теневой доход. За последнее время государство многое сделало для того, чтобы рынок стал прозрачнее, но рыбаки по-прежнему не рвутся на электронную площадку. Тем не менее, продолжает Сергей Лелюхин, в 2019-м, по сравнению с 2018-м, объем рыбы и рыбопродукции, проданной через биржевые торги, вырос в 18 раз по весу и в 20 раз по стоимости. Он надеется, что движение продолжится.

- Мы вели переговоры с Ассоциацией добытчиков минтая, у них есть определенный интерес. Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев предложил проработать возможность электронной продажи продукции из водных биоресурсов. Развитие биржевых торгов включено в национальный план развития конкуренции, наконец, о необходимости рыбной биржи говорит Росрыболовство, - перечисляет он.

Особняком от товарно-сырьевых торгов стоит инвестиционная система "Восход" - онлайн-платформа для привлечения инвестиций, которая открывает отечественным и зарубежным инвесторам прямой доступ к акциям и облигациям дальневосточных компаний. Площадку презентовали на ВЭФ в 2016 году. Организаторами выступили Фонд развития Дальнего Востока и Ассоциация участников финансового рынка "НП РТС".

- За последние несколько лет реализован ряд успешных проектов на Дальнем Востоке. В 2017 году ООО "Авиатерминал" - дочерняя компания ОАО "Хабаровский аэропорт" - через систему "Восход" привлекло финансирование для реконструкции действующего пассажирского терминала путем размещения облигаций на сумму 100 миллионов рублей. Облигации погашены, в Хабаровске работает новый комфортабельный аэровокзал. АО "Племенной завод "Комсомолец" (Забайкальский край) разместило два выпуска биржевых облигаций на сумму 70 миллионов руб­лей, привлеченные средства направили на расширение посевных площадей, закупку сельхозтехники, - говорит о проектах гендиректор ПАО "Санкт-Петербургская биржа" (входит в НП РТС) Евгений Сердюков.

Площадка задумывалась как своего рода дальневосточный Nasdaq, но, по мнению Максима Кривелевича, им не стала.

- Это не биржевая структура, а веб-сайт от брокерской компании. Нам же нужны региональные инструменты. Я 20 лет говорю о необходимости регионального финансового рынка, который превратит то же Приморье в новый Сингапур. Если б в свое время это начали, у нас сейчас было бы больше половины рынка морского страхования, мощнейшая площадка по торговле энергоресурсами с Азией. Сейчас нас обогнали другие страны…

Мнения

Александр Васьков, первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья:

- Биржа должна иметь инфраструктуру и привязку к конкретной продукции. Рыба - товар скоропортящийся, который нельзя продавать опосредованно. Покупатель всегда смотрит партию товара - как его готовили, как хранили. Рыбаки же никак не могут понять роль биржи. Если это перекупщик, то пусть он перекупает и продает продукцию дальше, если продавец, то пусть проводит аукционы. Как показывает практика, это оптимальный способ продажи рыбы. Рыболовство - это бизнес с высокой степенью риска. Он зависит от гидрологии, биологии, погоды, поэтому заключать фьючерсные сделки тоже не вариант.

Александр Сидоренко, председатель ассоциации "Дальэкспортлес":

- Наша ассоциация не дает оценки, мы констатируем факты. Факт первый: пробовать участвовать в биржевых торгах нужно. Факт второй: невозможно быстро завоевать доверие: биржа - это рыночный инструмент, который должен быть интересен как продавцам, так и покупателям. И если внутри страны можно заставить торговать через биржу, то иностранных покупателей, если площадка не будет вызывать доверия, отправить туда невозможно. Это долгосрочный инструмент, нужно набраться терпения, пройдет минимум десять лет, прежде чем он заработает в полную силу. Много еще будет ошибок и проблем.