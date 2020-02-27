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27.02.2020 12:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводка в ДФО

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство выделяет из резервного фонда почти 2,5 миллиарда рублей на помощь жителям Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области, пострадавшим в прошлом году от паводка.
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Многие остались без жилья или их дома были серьезно повреждены.

- Средства пойдут на выплаты семьям на ремонт, строительство или покупку нового жилья. В результате помощь получат около 1,5 тысячи семей из пострадавших регионов, - сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Мишустин назвал ключевые задачи правительства
Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Казна Бюджеты регионов Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Хабаровский край ДФО Еврейская АО

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