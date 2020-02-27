Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводка в ДФО

Правительство выделяет из резервного фонда почти 2,5 миллиарда рублей на помощь жителям Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области, пострадавшим в прошлом году от паводка.
Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Многие остались без жилья или их дома были серьезно повреждены.
- Средства пойдут на выплаты семьям на ремонт, строительство или покупку нового жилья. В результате помощь получат около 1,5 тысячи семей из пострадавших регионов, - сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.