Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводка в ДФО

Многие остались без жилья или их дома были серьезно повреждены.

- Средства пойдут на выплаты семьям на ремонт, строительство или покупку нового жилья. В результате помощь получат около 1,5 тысячи семей из пострадавших регионов, - сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.