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27.02.2020 05:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сплошные плюсы

Дальневосточные порты показали положительную динамику по всем видам перевозок
Текст: Ирина Дробышева (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 42(8096)
Порты Дальнего Востока в минувшем году увеличили перевалку грузов, вплотную приблизившись к показателю 215 миллионов тонн. Темпы роста самые высокие в стране: 6,4 процента к 2018 году, тогда как в целом по России - 2,4 процента. Положительная динамика наблюдалась по всем видам перевозок: экспорт (около 85 процентов грузооборота), импорт, каботаж и транзит. Драйверами роста, как и в прошлом году, были уголь и контейнерные перевозки. Как развиваются порты макрорегиона, изучил корреспондент "РГ".
Бессменный лидер по контейнерообороту - порт Владивосток. В 2019 году его терминалы перевалили более миллиона TEU. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Бессменный лидер по контейнерообороту - порт Владивосток. В 2019 году его терминалы перевалили более миллиона TEU. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Бессменный лидер по контейнерообороту - порт Владивосток. В 2019 году его терминалы перевалили более миллиона TEU. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Уголь побеждает

По данным исследования компании "ДНИИМФ-Восточный" и НОЦ "Морской транспорт и пространственная логистика" Морского государственного университета имени Невельского, перевалка угля выросла на 8,5 процента. Значительно, на миллион и более тонн, увеличился объем в четырех портах - Ванинском, Находкинском, Восточном и Шахтерске. Ввод в эксплуатацию третьей очереди специализированного комплекса в Восточном в сентябре 2019 года довел мощности по перегрузке угля до 50-55 миллионов тонн в год. Кроме того, в Приморье в минувшем году начала работать компания "Порт Вера", перевалившая 1,3 миллиона тонн.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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Амбициозные планы угольщиков (в первую очередь Сибири и Якутии), а также других экспортеров сдерживаются возможностями инфраструктуры. Недавно РЖД в очередной раз по­обещали завершить раньше как минимум на год первый этап модернизации БАМа и Транссиба. Речь идет о строительстве дополнительных путей, развитии станций на участках Мариинск - Тайшет, Междуреченск - Тайшет, Хабаровск - Находка и объектов, необходимых для скоростной доставки контейнеров от дальневосточных портов к западным границам России. Раньше начнется и второй этап перезагрузки Восточного полигона, что позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в год.

Региональная география

Вышли в плюс порты всех субъектов Дальнего Востока. Приморский (лидер роста в абсолютном выражении) и Хабаровский края увеличили объемы в основном за счет экспорта угля, нефти и перевалки контейнеров.

Лидер по темпам роста - Магаданский торговый порт, завершивший год назад реконструкцию пятого причала. На втором месте - Камчатка: в порту столицы полуострова работают в основном с каботажными грузами, доля экспорта - около двух процентов. Но здесь началась реализация масштабных ресурсных и транспортных проектов (например, строится перегрузочный комплекс для СПГ), в результате чего грузо­оборот портов Камчатки может увеличиться на порядок.

Перевалка угля выросла на 8,5 процента. Амбициозные планы угольщиков сдерживаются лишь возможностями инфраструктуры

Так, важным событием прошлого года стал прием в конце августа атомного лихтеровоза "Севморпуть". На терминале "Сероглазка" его загрузили рефконтейнерами с рыбопродукцией и отправили в Санкт-Петербург. Тестовая обработка судна прошла успешно, идут переговоры об открытии в 2020 году регулярной линии.

В транспортную цепочку перевозок по Севморпути готовы включиться порты Сахалина. Власти островной области подписали соглашение с транспортно-логистическим холдингом "Дело" и компанией "Атомэнергопром" о формировании на базе порта Корсаков транспортно-логистического узла для обслуживания СМП.

- Планов громадье, но нет согласованной схемы развития портов, транспорта и экономики, каждый участник рынка стремится реализовать свои планы самостоятельно, что мешает добиться усиления мультипликативного эффекта, - считает заместитель генерального директора ДНИИМФ Евгений Новосельцев.

Контейнерная схема

Особенный интерес вызывают контейнерные перевозки: в 2019 году терминалы Дальнего Востока обновили свой рекорд, обработав 1,79 миллиона TEU. Ведущую роль по-прежнему играют порты юга Приморья - Владивосток и Восточный. Бессменный лидер - Владивосток. В 2019 году его терминалы перевалили более миллиона TEU (+11,5 процента).

- В Восточном с контейнерами работает только "Восточная стивидорная компания", а во Владивостоке несколько предприятий, они и дополняют друг друга, и конкурируют на разных направлениях. Таким образом, здесь сложился особый сегмент логистического сервиса для внешнеторговых грузов, - отмечает помощник ректора по научной работе МГУ имени адмирала Невельского Михаил Холоша.

По мнению директора НОЦ "Морской транспорт и пространственная логистика" Александра Гаврилова, секрет успеха - грамотное сочетание предложений перевозок по разным направлениям.

- Статистика, фиксирующая географию перевозок через порт Владивосток, показывает: там работают все судоходные компании, представленные на рынке, и по желанию владельца груз может "уехать" в любом направлении и в любую страну, - подчеркивает он.

- Кроме того, показал рекорд по контейнерообороту порт Зарубино. Он вышел на результат в четыре тысячи TEU - свой максимум за последние десять лет. Причем важно понимать, что это транзитные грузы, - говорит специалист лаборатории грузовой базы МГУ имени Невельского Анна Вороненко. - На мой взгляд, это прямой результат усилий минвостокразвития, которому удалось реализовать новую технологическую схему перемещения транзита по международным транспортным коридорам "Приморье-1" и "Приморье-2". Грузы из Китая следуют в порты без досмотра в железнодорожных пунктах пропуска Махалино и Пограничный. Рост транзита по приморским МТК отмечается третий год подряд, в прошлом году железнодорожным транспортом было перевезено 4530 контейнеров, практически в полтора раза больше, чем в 2018-м.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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И все же, несмотря на оптимистичные результаты прошедшего года, многое остается нерешенным. Сохраняет остроту проблема транспортировки, хранения и перевалки сельскохозяйственной продукции. Во всяком случае угольные терминалы строятся намного быстрее, чем инфраструктура для экспорта зерновых. В этом году на работе портов и всего транспортного комплекса скажется эпидемия коронавирусной инфекции.

- В структуре грузо- и контейнерооборота морских портов китайское направление занимает более четверти общего объема. Влияние может оказать не только временная остановка грузопотоков на границе, но и снижение экономической активности в самом Китае. Здесь эффект способен быть долгосрочным, - отмечает профессор ДВФУ Виталий Животов.

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