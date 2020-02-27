Предприниматели, инвестирующие в аквакультуру на Дальнем Востоке, за 1,5 года получили 14,6 тысячи водных гектаров. Это в два раза больше, чем за предыдущие 20 лет: бизнес оценил удобство нового электронного распределения рыбоводных участков. Перспективы выращивания биоресурсов на морских и речных "огородах" в ДФО огромны, между тем беспроблемной эту отрасль не назовешь. О том, что мешает вывести ее на новый уровень, "РГ" рассказали эксперты.

В Приморье развивается в основном морская аквакультура. По данным регионального правительства, в 2019 году на "плантациях" края выращено 30,4 тысячи тонн продукции, в основном гребешка, трепанга, мидий, устриц, ламинарии и морских ежей. За последние годы показатель заметно вырос, к примеру, в 2016-м цифра была в пять раз меньше. Объемы увеличились за счет новых площадей: после введения электронных аукционов получить "воду" стало проще.

Но через некоторое время пользователи рыбоводных участков столкнулись с дефицитом свободных акваторий. Во-первых, из-за ограничений со стороны федеральных ведомств - минприроды, минобороны, минтранса, Росводресурсов, во-вторых, из-за специфики работы портала aquavostok.ru, с помощью которого можно "нарезать" новые участки.

- Как вариант решения этой проблемы мы инициировали создание особого порядка расширения границ действующих участков для пользователей по аналогии с нормами земельного законодательства. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение рассмотреть наше предложение. Увеличение площади занятой акватории, помимо прочего, должно снизить ННН-промысел и объем хищений продукции у марифермеров, - отмечает председатель "Дальневосточного союза предприятий марикультуры" Роман Витязев.

Его слова про объем хищений выстраданы. На море действуют организованные группы, которые промышляют нелегальной добычей гребешка и трепанга как на свободных акваториях, так и на участках компаний. В итоге предприятия не только лишаются выращенной товарной продукции, но и попадают в заведомо неравные условия: их незаконные конкуренты, которые не вкладываются в производство, продают гидробионты дешевле. Это, по словам Романа Витязева, является одним из факторов, сдерживающих развитие отрасли.

- Демпинг от деятельности участников ННН-промысла существенно снижает рыночные перспективы. Если будут условия для формирования лучших рыночных цен, предприятия аквакультуры смогут увеличить доходность, - говорит он.

В Сахалинской области другая ситуация и другие проблемы. Регион прочно держит лидерство в Российской Федерации по искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей. Исторически сложилось, что такое направление аквакультуры стало здесь преобладающим. Ведь горбуша и кета всегда были на этой территории основными промысловыми видами.

Браконьеры, которые не вкладываются в производство, продают гидробионты дешевле, чем законные пользователи участков. Это сильно сдерживает развитие отрасли

- Сейчас в области действует 56 лососевых рыбоводных заводов. В 2019 году работники этих предприятий заложили на инкубацию рекордное количество икринок - больше миллиарда, - рассказывает заместитель руководителя регионального агентства по рыболовству Сергей Ом.

А вот в развитии товарной марикультуры пока делаются первые шаги. В прошлом году на одном из морских участков выпустили с целью промышленного производства молодь морского гребешка. До этого в области проводили только научные эксперименты по выращиванию этого вида.

Каким будет урожай, пока неясно: товарного размера моллюски достигают за три-четыре года. Вся ли молодь дорастет до этих кондиций - тоже большой вопрос. Ведь ее доставляли самолетом из Приморского края, и часть погибла при транспортировке.

Очевидно, что лучшим вариантом было бы собирать посадочный материал в прибрежной зоне Сахалина и Курил. Но, как отмечает Сергей Ом, пока не создана нормативно-правовая база, позволяющая вести сбор молоди непосредственно в промысловых районах области. Ее разработка еще ведется в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Прямая речь

Сергей Масленников, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, член межведомственной рабочей группы Росрыболовства:

- На Дальнем Востоке можно выращивать гораздо больший объем продукции марикультуры, нежели это делают сейчас. Оптимальная температура для гребешка - 14 градусов, он не любит тепло, но и при охлаждении рост моллюска замедляется. Все побережье Японского моря - его естественный ареал, который подходит и для культивирования. Гребешок живет также в сахалинских заливах Анива, Мордвинова и Терпения, правда, до товарного размера он там будет доходить не три года, а больше. Выращивать его можно даже в Магадане, но идеальные условия на тихоокеанском побережье для этого гидробионта - рядом с Петропавловском-Камчатским. Тут подходящая температура воды без резкого охлаждения зимой. Правда, на Камчатке так много рыбы и мало людей, что им не до выращивания гребешка.

Морская капуста на Дальнем Востоке есть почти везде. Мидии неприхотливы, разные их виды живут к северу и югу от залива Петра Великого. Трепанг любит тепло - лучше всего он растет при температуре воды от 15 до 22 градусов. Устрица встречается на севере Татарского пролива, но размножается там не каждый год.

Но выращивать гидробионты там, где они живут, - это наш подход. А вот китайцы и вьетнамцы, объемы производства которых несоизмеримо больше российских, разводят моллюсков везде, где есть подходящая акватория. Для нас же марикультура - скорее восстановление запасов, подорванных промыслом.