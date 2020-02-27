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27.02.2020 05:19
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Приехали

Туристический бизнес подсчитывает убытки от коронавируса
Текст: Елена Подоляк (Приморский край)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 42(8096)
После закрытия границы с Китаем в Приморье остались без работы более двух тысяч водителей международных автобусов. В краевой Федерации профсоюзов отмечают, что похожая ситуация складывается в других регионах Дальнего Востока, где приостановлены перевозки в КНР.

- С 24 января люди находятся в отпуске без сохранения содержания, и когда они смогут приступить к работе, неизвестно. Всего в отрасли простаивает более 400 машин. Другой работы для них сейчас нет и в ближайшее время не будет, - рассказал председатель Приморской организации профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Юрий Пошивайло.

Кроме водителей выйти в вынужденный отпуск пришлось слесарям и инженерно-техническому персоналу.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Эксперты подсчитали убытки российского турбизнеса из-за коронавируса

В последние годы туристическая отрасль Приморья показывала стабильный рост. Больше всего во Владивостоке гостей из соседних азиатских стран - Республики Корея, Японии и, конечно, Китая, который всегда был лидером этого списка. Ориентируясь на растущий турпоток, транспортные предприятия старались обновлять автопарк. Например, компания "Примавтотранс", занимающая значительную долю рынка, приобрела новые автобусы в кредит и по лизинговым схемам. Погашение платежей идет строго по графику, но из-за прекращения перевозок через границу и, соответственно, отсутствия доходов от них в компании боятся просрочек, штрафов за задолженности и усугубления и без того сложной финансовой ситуации.

Приморская организация Общероссийского проф­союза работников автотранспорта и дорожного хозяйства обратилась в правительство России с тремя предложениями: субсидировать выпадающие доходы автотранспортных предприятий, помочь при­остановить графики кредитных и лизинговых платежей на период остановки действия автопереходов и не начислять пени и штрафы за задержку выплаты налогов, пока переходы не заработают снова.

Ограничения могут сработать как санкции, заставив российский бизнес обратиться лицом к собственным туристам

Убытки подсчитывают и в других сегментах туристического и связанных с ним видов бизнеса. Как говорит представитель общественного совета по развитию туризма в Приморье, президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман Иванищев, в последние годы предприниматели вкладывались в строительство и ремонт гостиниц, открывали кафе и рестораны.

- С середины осени по середину весны во Владивостоке традиционно низкий сезон, но уже несколько лет подряд на время празднования нового года по восточному календарю приходился всплеск посещений. В 2020-м его не случилось. Есть некие сезонные прогнозы, на которые можно опираться, но в этом году они не сработали. В последние годы у нас увеличился номерной фонд, он тоже простаивает, и гостиницы не получают прибыли. Сейчас все с замиранием сердца ждут, что будет в марте-апреле. Если китайцы не приедут, приедут ли туристы из других стран? - говорит он.

По мнению собеседника "РГ", есть вероятность, что, "поддавшись истерии вокруг нового коронавируса, раздуваемой в СМИ и блогосфере", от поездок в Приморье и другие дальневосточные регионы, находящиеся в относительной близости к Китаю, начнут отказываться и туристы из центральных и западных регионов России.

Глава дальневосточного отделения клуба "Российская ювелирная торговля", член общественного совета при уполномоченном по правам предпринимателей в Приморском крае Надежда Ткаченко добавляет, что убытки несут и компании, занимающиеся организацией туров различной направленности в Китай. Но если к 1 мая, началу высокого сезона, границу не откроют, бизнес ждут еще более серьезные испытания. Пострадают не только туроператоры, агентства, перевозчики, такси, рестораны, гостиницы, но и предприятия торговли: сувенирные лавки, магазины шоколада, спиртных напитков, косметики и парфюмерии, а также ориентирующиеся на китайских туристов ювелирные бутики. Всем им гости из Поднебесной обеспечивали большой товарооборот.

Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области
Китайским туристам пришлось отказаться от охоты за северным сиянием

При этом Надежда Ткаченко не теряет оптимизма. По ее мнению, ограничения могут сработать как санкции, заставив российский бизнес обратиться лицом к собственным туристам.

- У нас очень красивый край, шикарное море, мы можем путешествовать по своей стране, принимать российских туристов из других регионов и иностранных гостей из любых стран. Но, конечно, нужно постараться: привести Владивосток в порядок, построить еще больше гостиниц, работать над качеством сервиса, - добавляет она.

Между тем

С каждым годом морской порт Владивосток принимает все больше круизных лайнеров. В этом году первое такое судно - голландец Westerdam - пришвартуется у его причала 19 апреля. В японской Йокогаме он возьмет на борт две тысячи туристов из Японии и англоязычных стран. Несмотря на истории со вспышками коронавируса на круизных лайнерах, у приморских властей нет планов закрыть для них порт.

"Есть несколько громких историй, когда на судах фиксировали вспышки коронавируса. Но мы в ближайшее время не принимаем никаких круизных лайнеров, а когда подойдет срок, у нас будет понятный механизм действий", - пообещал зампред правительства Приморья Константин Шестаков.

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