В Государственном Кремлевском Дворце встретили Сагаалган

Самый первый морин-хуур был устроен из головы лошади. Так гласят легенды, и буряты считают, что в звуках инструмента слышно конское ржание. Впрочем, 2 белые толстые струны, идущие через длинный гриф и объемный прямоугольный корпус морин-хуура, сплетены именно что из конского волоса. Как и вот эта веревка, висящая рядом на гвозде, как и черно-белое небольшое панно, украшающее стену юрты.

- Буряты верили, что именно по лошадиной гриве боги отправляют нам добро и счастье, - говорит Буда Ангархаев, научный сотрудник Национального музея Республики Бурятия ведущий нас по экспозиции, показывающей устройство бурятского жилища.

С утренним солнцем в понедельник 24 февраля к бурятам пришел Сагаалган, новый год по восточному календарю, праздник белого месяца. В Москве Сагаалган впервые встречали в Кремле 25 и 26 февраля - в рамках Дней культуры Бурятии.

- В этот день я выбрасываю из квартиры все ненужное, с мужем и детьми мы идем в гости к нашим старикам. Это традиция в Сагаалган, - рассказывает Ирина, экономист крупной московской фирмы. - И сами ждем гостей. Считается, чем больше гостей к тебе в этот день пришло - тем щедрее будет новый год.

Если так, то наступивший новый год - а точнее, даже новый 12-летний цикл по восточному гороскопу - должен быть для Бурятии очень щедрым и счастливым: меж гостей праздника в фойе Государственного Кремлевского дворца было не протолкнуться.

- В этом году мы захотели показать Москве, насколько это возможно, нашу историю, богатство культуры, наши возможности, наше разнообразие, о чем, увы, очень мало известно в России. Пусть побольше людей увидят, какая жемчужина есть в стране. Бурятия - это ведь не только Байкал, это наука, искусство, медицина, это очень интересно, очень широко и очень богато, - говорил журналистам в ГКД глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

По его словам, при подготовке долго думали - что привезти в столицу России, ведь выбор был очень широк.

- Я решил, что наши мысли похожи на быстрых коней и потому соединил их силуэты с профилем человека, - рассказывает о своей скульптуре "Мысли" молодой бурятский скульптор Жигжит Баясхаланов. Рядом "Бык", его работа из черного бурятского нефрита: контур рогов переходит в скулы, ноздри, это больше похоже на грозный древний символ, чем на морду животного.

На другой стороне фойе древние знания соединялись с современной наукой. Длинные очереди выстроились к специалистам улан-удэнского государственного Центра восточной медицины. Искусство определять состояние человека по пульсу, прежде доступное только многоопытным ламам, сегодня стало компьютерной программой - и многим гостям вечера хотелось проверить свое здоровье здесь и сейчас. Последний пациент покинул передвижной медцентр тогда, когда из заполненного зала зазвучали первые аккорды.

Заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко зачитал всем поздравление с наступлением Сагаалгана от Владимира Путина, а сенатор Галина Карелова - от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. И начался концерт.

…Звук морин-хуура действительно похож на охрипший голос коня - испытанного, немолодого. А уж когда несколько инструментов звучат в унисон, как в самом начале представления, когда на сцене взялся за смычки (с конским волосом!) ансамбль моринхуристов Бурятского государственного национального театра "Байкал"...!

Это была увертюра к концерту, оказавшегося… стихийным: певцы, танцоры и музыканты Бурятии представляли нам в разных жанрах и обличьях пять стихий буддизма - "Стихию воды", "Стихию земли", "Стихию дерева", "Стихию огня" и "Стихию металла".

Каждой стихии были подобраны свои представители. Звезды бурятского балета из Театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова кружились в водоворотах балета "Ангара". Уверенной поступью в танце "Буряад наадант" вышли воплощавшие "Стихию дерева" танцоры театра "Байкал" и певцы тувинского фольклорного ансамбля "Чиргилчин" - и мы услышали знаменитое горловое пение. Огнем зажгли зал акробаты Государственного цирка Республики Бурятия в номере "Лучники", представлявшие "Стихию огня". Старинные семейские песни и эвенкийские танцы исполнили в части "Стихия земли" артисты ансамбля "Судьбинушка" и группы "Урун" Улюнханского сельского Дома культуры…

Действительно, Бурятия это очень интересно, очень широко и очень богато - и это, конечно, не только Байкал.