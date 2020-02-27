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27.02.2020 04:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае изъяли незаконно добытого осетра на 18 млн рублей

Текст: Дина Непомнящая

В Николаевском районе Хабаровского края задержали местного жителя, незаконно ловившего осетров. Браконьер успел выловить 73 экземпляра краснокнижных рыб. Вес улова - больше 2,5 тонны.

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По предварительной оценке, причиненный ущерб составил свыше 18 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Рыбу у мужчины изъяли. Также, как и орудие лова - сеть "Ахан". В отношении нарушителя возбудили уголовное дело о незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов (часть 1 статьи 258.1 УК РФ).

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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