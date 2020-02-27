В Хабаровском крае изъяли незаконно добытого осетра на 18 млн рублей

В Николаевском районе Хабаровского края задержали местного жителя, незаконно ловившего осетров. Браконьер успел выловить 73 экземпляра краснокнижных рыб. Вес улова - больше 2,5 тонны.

По предварительной оценке, причиненный ущерб составил свыше 18 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Рыбу у мужчины изъяли. Также, как и орудие лова - сеть "Ахан". В отношении нарушителя возбудили уголовное дело о незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов (часть 1 статьи 258.1 УК РФ).