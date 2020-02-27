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27.02.2020 04:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

За забором тесно

В Якутии расширят границы ТОР
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 42(8096)
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития "Кангалассы" и ее переименовании в ТОР "Якутия".

Дальневосточные ТОР прирастают площадью постоянно, но здесь особый случай. Индустриальный парк "Кангалассы", расположенный рядом с одноименным поселком в пригороде Якутска, задумывался как самый компактный в ДФО. Он предназначался для малого и среднего бизнеса, ориентированного на производство продукции с инновационной составляющей. Три года назад, когда на огороженной забором площадке отстраивались первые заводы, ее можно было обойти вдоль и поперек за пять минут.

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
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Однако за забором скоро стало тесно. Подтягивались новые резиденты, одинаково нуждающиеся в налоговых послаблениях и больших площадях. ТОР расширялась за счет строительства круглогодичного тепличного комплекса, ювелирно-гранильного кластера и даже такого экзотического проекта, как полигон для испытания морозами автомобильных шин… Тем не менее для всех новоселов хватало земли неподалеку от Кангаласс.

А осенью 2019-го власти республики предложили распространить режим ТОР на два проекта, которые невозможно передвинуть под Кангалассы. Это будущая судоверфь в поселке Жатай и грузовой терминал, строящийся вообще на противоположном берегу Лены - у поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Некогда компактная территория опережающего развития вышла не только за пределы забора, но и за рамки пригородной.

В ТОР войдут два крупных проекта - будущая судоверфь в поселке Жатай и грузовой терминал у поселка Нижний Бестях

- Она будет пространственно затрагивать территории нескольких муниципальных образований республики, - отметил глава региона Айсен Николаев.

В сравнении со старожилами "Кангаласс" новички - гиганты. Со стапелей Жатайской верфи будут ежегодно спускать на воду десять судов. А строящийся грузовой терминал свяжет железную дорогу с речным транспортом. Конечно, объекты такой значимости построили бы и без включения в состав ТОР. Но теперь это можно будет сделать значительно быстрее и проще. Режим преференций, полагающийся резидентам, творит чудеса.

Никогда в Якутии не было ни одного завода, где производили бы востребованные за ее пределами промышленные товары. Считалось, что здесь конкурентных производств не может быть из-за очень высоких издержек. Однако под Кангалассами такие заводы построены, и предприниматели, начинавшие пять-шесть лет назад с нуля, уже осваивают не только российский рынок.

- Мы поставляем котлы длительного горения на экспорт в Казахстан, а в ближайшее время планируем наладить поставки в Монголию, - говорит основатель Якутского котлового завода Пуд Тимофеев.

Фото: Николай Гагарин
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Минувшей осенью в индустриальном парке был открыт ювелирно-гранильный кластер. Первые десять мастеров заработали первый миллион долларов всего за два месяца! А создано здесь будет 250 таких рабочих мест.

Теперь подобное возможно в иных масштабах. Расширение границ ТОР позволит ускоренными темпами строить производственные мощности на территории еще двух муниципалитетов. А поскольку речь идет о крупных проектах, вокруг них неизбежно появится немало ниш для малого и среднего бизнеса.

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