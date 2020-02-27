Новости

Малкин в 900-м матче за "Питтсбург" отметился голевой передачей 09:29
В Прикамье осужден похититель бизнесмена 09:26
Саудовская Аравия ввела запрет на религиозный туризм из-за коронавируса 09:25
В Самаре проверят заражение детей в школе туберкулезом 09:23
В США зафиксирован первый случай COVID-19 "неустановленного происхождения" 09:14
Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера 09:13
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП 09:10
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Дании 09:08
В Приморье чиновник заплатит 2,2 млн за получение взятки 08:50
Экипажу круизного лайнера Diamond Princess разрешили сойти на берег 08:34
Сбитая автобусом на переходе пермячка отсудила 300 тысяч рублей 08:26
Коронавирус не помеха. Женевский автосалон состоится 08:25
Популярный напиток назвали виновником высокого уровня жира в крови 08:20
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА 08:18
В Пентагоне признали утрату военного преимущества в мире 07:40
Россия пока не планирует эвакуировать своих граждан из Южной Кореи 06:55
ВВС Индии доставили из Уханя в Нью-Дели 112 человек 06:51
В Элисте в девятиэтажном доме взорвался бытовой газ 06:41
Лагерь боевиков обнаружен на раскопках древнего города Эбла в Сирии 06:14
США и Южная Корея отложили военные учения из-за COVID-19 05:53
На Гаити шесть человек получили ранения в результате стрельбы на карнавале 05:42
Турпоток из России в Турцию в январе вырос на 42 процента 05:18
В Германии военную базу закрыли из-за симптомов коронавируса у солдата 05:00
В Хабаровском крае изъяли незаконно добытого осетра на 18 млн рублей 04:58
Трамп дал советы по профилактике коронавируса 04:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 08:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье чиновник заплатит 2,2 млн за получение взятки

Текст: Ольга Журман

В Приморском крае осудили бывшего заместителя начальника управления землепользования и застройки администрации Находки, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

В КЧР прокурор задержана за взятку работнику ФСБ

Установлено, что житель обратился в ведомство с просьбой предоставить участок под стройку дома. Обвиняемый через посредника предложил за вознаграждение без каких-либо препятствий помочь в согласовании вопроса.

Преступление не было осуществлено, поскольку соучастник был задержан сотрудниками полиции.

В результате за покушение на получение должностным лицом взятки (часть пятая статьи 290 УК РФ) суд приговорил злоумышленника к лишению свободы на срок четыре года и шесть месяцев. Кроме того, осужденный заплатит штраф в размере 2,2 миллиона рублей.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО ДФО Приморский край Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Небензя: США игнорируют предложение РФ о моратории на размещение РСМД
Минобороны опубликовало видео в честь Дня Сил специальных операций
Россия пока не планирует эвакуировать своих граждан из Южной Кореи
В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса
В Элисте в девятиэтажном доме взорвался бытовой газ
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих