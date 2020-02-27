В забайкальском селе Челутай открыли новый ФАП

В селе Челутай Агинского района Забайкалья открыли долгожданный фельдшерско-акушерский пункт. Его установили на средства, выделенные в рамках реализации мероприятий плана социального развития центров экономического роста. Появление современного, полностью оснащенного ФАПа стало настоящим праздником для 400 местных жителей. Как отметил присутствовавший на торжественном событии губернатор края Александр Осипов, это хороший подарок на Новый год по лунному календарю.

- Мы продолжаем обустраивать, благоустраивать край, строить социально важные объекты. Здание нового ФАПа отвечает всем современным стандартам, теперь челутайцы смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях, - подчеркнул Александр Осипов.

Всего за прошлый год для Агинского Бурятского округа по плану социального развития центров экономического роста приобрели три фельдшерско-акушерских пункта (села Челутай, Хойто-Ага, Боржигантай), еще один - в рамках нацпроекта "Здравоохранение" - появился в селе Булактуй. А оснастили их на средства федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение". В ближайшее время после приобретения медицинского оборудования и получения лицензии ФАПы начнут принимать селян.

- В 2020 году продолжится реализация национального проекта и плана развития центров экономического роста, что позволит установить всего по краю 53 ФАПа. Кроме того, сейчас ведется активный просчет программы модернизации первичного звена здравоохранения. В свою очередь, ее реализация позволит с 2020 по 2024 годы провести капитальные ремонты ФАПов, поликлиник, стационаров, - рассказал министр здравоохранения региона Валерий Кожевников.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал основные проблемы в первичном звене российского здравоохранения. Среди них - износ основных фондов поликлиник, центральных районных больниц, плачевное состояние или отсутствие медицинского оборудования, автотранспорта в районных больницах, включая ФАПы и врачебные амбулатории, слабая обеспеченность первичного звена медицинскими работниками, специалистами и некачественная организация выплат заработной платы.

- Я хочу сказать, что если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема, - отметил Владимир Путин.

Справка

В состав первичного звена здравоохранения входят в том числе детские и взрослые поликлиники, женские консультации, служба "скорой" и неотложной помощи, а также фельдшерско-акушерские пункты.