В забайкальском селе Челутай открыли новый ФАП

- Мы продолжаем обустраивать, благоустраивать край, строить социально важные объекты. Здание нового ФАПа отвечает всем современным стандартам, теперь челутайцы смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях, - подчеркнул Александр Осипов.
Всего за прошлый год для Агинского Бурятского округа по плану социального развития центров экономического роста приобрели три фельдшерско-акушерских пункта (села Челутай, Хойто-Ага, Боржигантай), еще один - в рамках нацпроекта "Здравоохранение" - появился в селе Булактуй. А оснастили их на средства федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение". В ближайшее время после приобретения медицинского оборудования и получения лицензии ФАПы начнут принимать селян.
- В 2020 году продолжится реализация национального проекта и плана развития центров экономического роста, что позволит установить всего по краю 53 ФАПа. Кроме того, сейчас ведется активный просчет программы модернизации первичного звена здравоохранения. В свою очередь, ее реализация позволит с 2020 по 2024 годы провести капитальные ремонты ФАПов, поликлиник, стационаров, - рассказал министр здравоохранения региона Валерий Кожевников.
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал основные проблемы в первичном звене российского здравоохранения. Среди них - износ основных фондов поликлиник, центральных районных больниц, плачевное состояние или отсутствие медицинского оборудования, автотранспорта в районных больницах, включая ФАПы и врачебные амбулатории, слабая обеспеченность первичного звена медицинскими работниками, специалистами и некачественная организация выплат заработной платы.
- Я хочу сказать, что если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема, - отметил Владимир Путин.
Справка
В состав первичного звена здравоохранения входят в том числе детские и взрослые поликлиники, женские консультации, служба "скорой" и неотложной помощи, а также фельдшерско-акушерские пункты.