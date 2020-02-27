Видео: В Приморье владелица иномарки легла под колеса эвакуатора

Во Владивостоке за несоблюдение правил парковки оштрафовали женщину, которая, пытаясь остановить эвакуацию своей машины, легла под колеса грузовика, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю.

Видео инцидента появилось в социальной сети. По информации ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку, инцидент произошел в районе дома № 48 на улице Пологой. Автомобиль Mitsubishi Mirage был припаркован в зоне действия знака "Остановка запрещена", сотрудники Госавтоинспекции, оформив необходимые документы, вызвали на место эвакуатор. Машину погрузили в его кузов. Когда эвакуатор поехал, на месте происшествия появилась хозяйка иномарки. Она легла на проезжую часть перед увозившим ее машину грузовиком.

"Девушка, вы простудитесь", - просил ее встать с дороги голос за кадром. Как отмечает пресс-служба ведомства, после длительных уговоров женщина все-таки поднялась на ноги и освободила дорогу. Ее машину доставили на штрафстоянку.

Во Владивостоке, по данным опубликованным в 2018 году, на 1000 жителей приходилось 530 автомобилей. Город много лет считается одним из самых автомобилизированных городов страны и давно страдает от отсутствия парковочных мест, особенно в центре города. В феврале региональные власти пообещали построить несколько парковок. По поручению вице-премьера Юрия Трутнева, на эти цели в Приморье направлено около 400 миллионов рублей.