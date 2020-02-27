Из нижегородского транспорта запретили высаживать детей-безбилетников

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области в четверг приняли во втором чтении поправки в региональный закон об организации регулярных пассажирских перевозок. Поводом для изменений стали случаи, когда в холодную погоду водители и кондукторы высаживали детей-безбилетников из общественного транспорта.

Правда, коснется новая норма не всех детей без исключения. Есть ограничение по возрасту: поправки распространяются на пассажиров младше 16 лет. В законе прописаны конкретные ситуации, когда высаживать их из общественного транспорта запрещается.

Во-первых, если на улице температура ниже 20 градусов. Во-вторых, если дело происходит в ночное время суток - между 22:00 и 6:00. В-третьих, нельзя высадить ребенка вне остановочных пунктов по маршруту и вне границ населенных пунктов.

- Уже сейчас мы предполагаем, что внесенные изменения не окончательные. Будем пристально следить за тем, как реализуется закон на практике, и, при необходимости, готовы вносить необходимые поправки, - пояснил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству регионального парламента Владимир Солдатенков.