Резидент технопарка "Жигулевская долина" выйдет на южноамериканский рынок

Резидент технопарка "Жигулевская долина" "Аиралаб Рус" и эквадорская компания AQUAMETRICS начали работу над совместным проектом. Зарубежный партнер тольяттинской компании является одним из лидеров в сфере поставки товаров и услуг для креветочных ферм на территории Южной Америки.

Предполагается, что компании на основе имеющегося у тольяттинцев оборудования создадут комплекс, который позволит максимально эффективно решить ряд задач по контролю за качеством воды на креветочных фермах. Испытания на ферме в Южной Америке намечены на осень 2020 года.

Малый и средний бизнес Самарской области все дальше выходит за пределы российского рынка. В 2018 году 40 компаний губернии заключили более 60 экспортных контрактов на общую сумму порядка 7 миллионов долларов. А в 2019 году с запуском нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" до заключения экспортных контрактов было доведено порядка 90 региональных компаний с общим объемом около 27 миллионов долларов.

Сегодня продукция компаний Самарской области поступает в 114 стран мира. Крупнейшими торговыми партнерами региона являются Монголия, Украина, Казахстан, Беларусь, Индия, Польша, Турция, Китай, Германия и др. Наиболее востребована продукция таких отраслей, как деревообработка, металлообработка, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Как отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, такой синергетический эффект получается также благодаря реализации действующих в регионе программ, нацеленных на поддержку малого и среднего бизнеса.

- Совместно с федеральной властью и муниципальными структурами мы преследуем одну задачу - добиться увеличения объемов несырьевого экспорта товаров и услуг Самарской области, расширить географию поставок наших компаний и их отраслевую диверсификацию. Несомненно, это будет существенным вкладом в укрепление экономики нашей губернии, - убежден министр.

Всестороннюю поддержку для успешного продвижения за рубеж оказывает местным предпринимателям региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ), который работает в регионе с 2011 года. Это структурное подразделение Фонда "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области", входит в региональную инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Деятельность ЦПЭ курируют министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и АО "Российский экспортный центр". Центр оказывает предприятиям региона комплекс нефинансовых услуг на безвозмездной основе: информационные, консультационные и организационные - для успешного старта или развития внешнеэкономической деятельности.

Для тех, кто только планирует начать трансграничные поставки и получить общее представление об основных её этапах, Центр проводит групповые консультации - круглые столы, мастер-классы, семинары. Для опытных участников внешнеэкономической деятельности Центр предлагает несколько видов акселерационных программ - систему образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на поддержку и ускоренное развитие экспортной деятельности предприятия.

Для решения более специализированных запросов малых и средних экспортеров предусмотрены различные виды индивидуальных консультаций с привлечением профильных экспертов. Они помогут разобраться в тонкостях валютного и налогового законодательства, привести продукцию в соответствие с требованиями экспорта, составить коммерческое предложение и найти партнеров. Также специалисты окажут содействие в переводе на иностранные языки презентационных материалов, создании сайтов, проведении маркетинговых и патентных исследований, обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами территории РФ.

Опытным экспортерам ЦПЭ предоставляет уникальную возможность участия в выездных мероприятиях - международных бизнес-миссиях и международных выставках. Это один из самых эффективных способов расширить рынки сбыта и наладить контакты с новыми партнерами. Участники бизнес-миссий посещают выставки, форумы, проводят множество деловых переговоров. Ресурсы и связи сотрудников Центра и сети торговых представительств РФ за рубежом позволяют подобрать для местных компаний подходящих потенциальных контрагентов, оказать содействие в проведении деловых переговоров и заключении экспортного контракта. Кроме того, в Самарской области с инвесторами в режиме "одного окна" на всех стадиях реализации проектов работает Агентство по привлечению инвестиций.