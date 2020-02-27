Саранск вошел в тройку городов РФ с самой доступной стоимостью жизни

Новости

В ВОЗ оценили эффективность мер в России против коронавируса 23:21
В Европе выросло число зараженных коронавирусом 23:13
Под Идлибом сирийские силы ПВО сбили турецкий ударный беспилотник 22:33
Норвегию могут лишить бронзы ЧЕ по биатлону в смешанной эстафете 22:27
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук 22:10
Путин обещал помочь мальчику-сироте 21:57
"ВТБ-Онлайн" восстановил работу 21:50
Почти пять тысяч пешеходов погибли в ДТП в 2019 году 21:35
Песков подтвердил дату встречи Путина с лидерами фракций 21:25
Число вакансий в киберспорте в России выросло в 24 раза 21:17
Анонсирован новый проект по "Гарри Поттеру" 21:16
ФНС сообщила о разблокировке счета "дочки" Google 20:48
Экологи предупредили о невыспавшихся медведях в лесах Подмосковья 20:47
СК завел дело на таможенников, пропустивших украинца с арсеналом оружия 20:42
Удовлетворен протест команды Беларуси на итоги смешанной эстафеты ЧЕ по биатлону 20:40
На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело 20:28
В Ростове возбуждено дело из-за угроз потерпевшему от банды Цапков 20:05
Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил спецопераций 19:55
Медведев обсудил с президентом Киргизии взаимодействие в рамках ОДКБ 19:51
Российские кинотеатры стали самыми посещаемыми в Европе 19:49
Поезд Москва - Ницца перестанет курсировать с 5 марта из-за коронавируса 19:48
Во Внуково загорелся автобус 19:43
Бывший посол Ирана в Ватикане скончался от коронавируса 19:41
В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла 19:39
В ЦБ рассказали о том, что настоящие банкиры никогда не предложат клиентам 19:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 23:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Саранск вошел в тройку городов РФ с самой доступной стоимостью жизни

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Саранск вошел в число административных центров регионов РФ с самой доступной стоимостью жизни. Первое место по этому показателю заняла столица Ингушетии Магас. Второе-третье места поделили столица Мордовии и Белгород.
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

Об этом говорят данные Росстата. Специалисты подсчитали индекс стоимости жизни (ИСЖ) в городах РФ, опираясь на данные о ценах на основные товары и услуги (продукты питания, одежда и постельное белье, обувь, лекарства, стройматериалы, ЖКУ, ряд медицинских услуг и т.п.). Среднероссийский показатель ИСЖ был взят за единицу.

Фото: Николай Гагарин
Глава РМ: В Мордовии сельчане смогут взять ипотеку под 0,1%

По итогам исследования выяснилось, что стоимость этого набора в Саранске на 14 процентов дешевле, чем в среднем по стране. Индекс стоимости жизни в столице Мордовии составил 0,86 от среднероссийского значения. Аналогичный показатель у Белгорода. Самым доступным административным центром страны оказался ингушский Магас, где ИСЖ достиг 0,78. А самый высокий показатель зафиксирован в столице Чукотского автономного округа Анадыре (1,62).

Для сравнения - в 2012 году индекс стоимости жизни в Саранске составлял 0,90.

Комментируя итоги рейтинга, в администрации главы РМ пояснили, что на распределение мест повлияло несколько важных инициатив республиканских властей, которые реализуются в последние годы. Прежде всего это регулирование цен на основные продукты питания: в республике очень востребованы традиционные сельскохозяйственные ярмарки, которые собирают тысячи людей. Они проводятся каждые выходные и накануне больших праздников - например, Пасхи, Нового года, Дня народного единства и других. Цены продуктов на них заметно ниже, чем в супермаркетах.

Фото: Николай Гагарин
В Мордовии сертификаты на маткапитал получили 44 000 семей

За последние семь лет в Мордовии открылось около 140 новых производств. Люди, которые трудятся на ведущих предприятиях, получают конкурентоспособную зарплату. А уровень регистрируемой безработицы в регионе один из самых низких в стране.

Власти республики ставят задачу, чтобы рост промышленности и АПК сопровождался опережающим ростом доходов населения и производительности труда. Первоочередная цель на сегодня - войти в число первых 50 регионов страны по уровню заработной платы.

Экономика Товары и цены Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

Главное сегодня

Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Путин ответил на вопрос о двойниках
МИД: Подключение Парижа и Берлина к переговорам по Идлибу нецелесообразно
Песков объяснил выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
Маршала Дмитрия Язова похоронили на военном мемориальном кладбище
Недвижимость
Недвижимость
Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги
Деньги
Деньги
Выплаты по больничным листам можно увеличить