Саранск вошел в тройку городов РФ с самой доступной стоимостью жизни

Саранск вошел в число административных центров регионов РФ с самой доступной стоимостью жизни. Первое место по этому показателю заняла столица Ингушетии Магас. Второе-третье места поделили столица Мордовии и Белгород.

Об этом говорят данные Росстата. Специалисты подсчитали индекс стоимости жизни (ИСЖ) в городах РФ, опираясь на данные о ценах на основные товары и услуги (продукты питания, одежда и постельное белье, обувь, лекарства, стройматериалы, ЖКУ, ряд медицинских услуг и т.п.). Среднероссийский показатель ИСЖ был взят за единицу.

По итогам исследования выяснилось, что стоимость этого набора в Саранске на 14 процентов дешевле, чем в среднем по стране. Индекс стоимости жизни в столице Мордовии составил 0,86 от среднероссийского значения. Аналогичный показатель у Белгорода. Самым доступным административным центром страны оказался ингушский Магас, где ИСЖ достиг 0,78. А самый высокий показатель зафиксирован в столице Чукотского автономного округа Анадыре (1,62).

Для сравнения - в 2012 году индекс стоимости жизни в Саранске составлял 0,90.

Комментируя итоги рейтинга, в администрации главы РМ пояснили, что на распределение мест повлияло несколько важных инициатив республиканских властей, которые реализуются в последние годы. Прежде всего это регулирование цен на основные продукты питания: в республике очень востребованы традиционные сельскохозяйственные ярмарки, которые собирают тысячи людей. Они проводятся каждые выходные и накануне больших праздников - например, Пасхи, Нового года, Дня народного единства и других. Цены продуктов на них заметно ниже, чем в супермаркетах.

За последние семь лет в Мордовии открылось около 140 новых производств. Люди, которые трудятся на ведущих предприятиях, получают конкурентоспособную зарплату. А уровень регистрируемой безработицы в регионе один из самых низких в стране.

Власти республики ставят задачу, чтобы рост промышленности и АПК сопровождался опережающим ростом доходов населения и производительности труда. Первоочередная цель на сегодня - войти в число первых 50 регионов страны по уровню заработной платы.