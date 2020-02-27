Сбитая автобусом на переходе пермячка отсудила 300 тысяч рублей

Жительница Перми получит триста тысяч рублей с МУП "Пермгорэлектротранс" за то, что ее сбил автобус этой компании. Об этом сообщили в краевом суде.

Женщина переходила Комсомольский проспект в Перми по пешеходному переходу, когда вдруг ее сбил пассажирский автобус. При этом пермячка получила несколько переломов. После проверки было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Водитель автобуса был признан виновным, а выплату компенсации морального вреда суд возложил на автопредприятие, как и положено по закону. Сейчас решение о выплате пермячке 300 тысяч рублей уже вступило в законную силу.