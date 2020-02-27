В Чувашии создадут видеоархив с воспоминаниями участников ВОВ

В государственном архиве современной истории Чувашии объявлена акция "Народная память. Сохраним Победу!", приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудники учреждения принимают от всех желающих письма, дневники, воспоминания фронтовиков, статьи об уроженцах республики, сохранившиеся фотографии военных лет и другие материалы, связанные с ВОВ.

Акцию поддержал врио главы Чувашии Олег Николаев, во время посещения госархива он передал два видеоролика с воспоминаниями реальных свидетелей военных событий - его родственницы и соседки.

По словам руководителя региона, ролики подготовила его дочь, когда училась в школе и готовилась к конкурсу в честь Дня Победы. Изучая тогда материалы из семейного архива, она заинтересовалась историей войны, своей семьи и узнала много нового для себя. А ее работа подтолкнула к идее о создании единого фонда видеоматериалов с воспоминаниями участников и свидетелей войны.

- Хотел бы обратиться к школьникам активнее присоединяться к акции "Народная память. Сохраним Победу!" - записать на видео воспоминания всех ветеранов, которые пока еще живы. Свидетелей войны осталось на самом деле немного, меньше 500 человек. Если мы сможем зафиксировать реальные воспоминания, если дети это сделают сами, лично задавая вопросы, смогут пообщаться с ветеранами, это будет очень интересный материал, - подчеркнул Олег Николаев.

Он также предложил присоединиться к акции общественные организации, которые могут организовать различные конкурсы, посвященные этой тематике.

- Вместе с госархивом мы создали бы специальный ресурс, чтобы такие фильмы были в свободном доступе, чтобы на базе этого материала можно было создавать материалы и распространять воспоминания реальных людей для сохранения памяти о героях. Очень важно для подрастающего поколения, когда они соприкасаются к конкретным носителями этой информации, - сказал врио главы региона.

Акция "Народная память. Сохраним Победу!" продлится в течение всего года. На основе полученных документов будут подготовлены виртуальные выставки, электронные издания, статьи. Ко всем материалам будет предоставлен свободный доступ.