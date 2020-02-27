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27.02.2020 12:10
Проект: В регионах

В Чувашии впервые за три года проиндексируют соцвыплаты

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии впервые с 2017 года планируется проиндексировать отдельные социальные выплаты. Соответствующие поправки в республиканский бюджет были внесены по поручению врио главы региона Олега Николаева.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

При обсуждении законопроекта о внесении изменений в бюджет в правительстве ЧР и.о. министра финансов Михаил Ноздряков сообщил, что выплаты будут увеличены в среднем на 9,4 процента.

Средства направят на повышение пособий ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам, сельским специалистам по оплате ЖКУ, а также на выплаты ежемесячного пособия на ребенка, приемным семьям и семьям опекунов.

Также предусмотрены средства на дополнительную единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей инвалидам и участникам войны, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Дополнительные средства планируется выделить и на проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на инициативах жителей различных населенных пунктов республики. По словам Ноздрякова, в этом году предлагается реализовать 762 таких проекта, а по программе инициативного бюджетирования предусмотрено выделить почти 464 миллиона рублей.

В общей сложности, изменения в бюджет предусматривают увеличение трансфертов из бюджета республики муниципалитетам на 3,5 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование предназначено на благоустройство дворовых территорий и тротуаров, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, клубов и на решение других вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта.

В частности, на направление "Физкультура и спорт" будет дополнительно направлено 410 миллионов рублей, таким образом, увеличение составит 45,7 процента к уровню прошлого года. Большая часть средств предусмотрена на реконструкцию и строительство новых спортивных объектов, а также на улучшение материально-технического оснащения спортивных школ.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия - путь к успеху

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