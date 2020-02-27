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27.02.2020 09:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре проверят заражение детей в школе туберкулезом

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самаре началась доследственная проверка по информации о том, что в одной из школ города произошло заражение учеников туберкулезом. Об этом сообщило СУ СК России по региону.

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Сейчас следователи выясняют все обстоятельства этой истории, которая просочилась в СМИ благодаря обращению родителей школы №36 к губернатору через соцсети. Они просили главу региона разобраться с ситуацией.

- Несколько детей в старшем корпусе заболело туберкулезом от учителя физкультуры, который скончался от открытой формы туберкулеза! Заражения ребят продолжаются, - пожаловались родители.

В ответ на обращение руководитель департамента образования Самары Елена Чернега сразу же пояснила, что ситуация на контроле ведомства. По ее словам, учитель физкультуры, которого родители обвинили в заражении, проходил ежегодное медосвидетельствование.

- Ограничений по допуску к работе не имел. Не работает в школе с конца 2018 года, - подчеркнула чиновник.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

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