В Самаре проверят заражение детей в школе туберкулезом

В Самаре началась доследственная проверка по информации о том, что в одной из школ города произошло заражение учеников туберкулезом. Об этом сообщило СУ СК России по региону.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства этой истории, которая просочилась в СМИ благодаря обращению родителей школы №36 к губернатору через соцсети. Они просили главу региона разобраться с ситуацией.

- Несколько детей в старшем корпусе заболело туберкулезом от учителя физкультуры, который скончался от открытой формы туберкулеза! Заражения ребят продолжаются, - пожаловались родители.

В ответ на обращение руководитель департамента образования Самары Елена Чернега сразу же пояснила, что ситуация на контроле ведомства. По ее словам, учитель физкультуры, которого родители обвинили в заражении, проходил ежегодное медосвидетельствование.

- Ограничений по допуску к работе не имел. Не работает в школе с конца 2018 года, - подчеркнула чиновник.