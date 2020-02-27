В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин

В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о съезде поступила спасателям в 15:26 по местному времени. Трамвай, следовавший по маршруту 20 к, был пуст в момент ЧП, поэтому погибших и пострадавших пассажиров нет.

Вагон на резком повороте слетел и завалился на бок. Его протащило несколько метров, и он рухнул прямо на парковку у ТЦ. В итоге повреждены пять легковых автомобилей.

По счастливой случайности пострадавших пешеходов тоже не было. Хотя трамвай с такой силой швырнуло на парковку, что непременно были бы жертвы, если бы в этот момент рядом проходили люди.

Как пояснили "РГ" в ГУ МВД по региону, по предварительной версии, водитель трамвая, почувствовав неполадку во время движения, высадила пассажиров и вышла сама осмотреть трамвай. Однако в этот момент вагон самопроизвольно покатился. Предварительная причина аварийной ситуации - техническая неисправность вагона. Окончательные выводы будут сделаны после проведения технической экспертизы.