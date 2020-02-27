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27.02.2020 19:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Саратове мужчина напал на водителя такси из-за его отказа везти пассажиров с ребенком. Пострадавший таксист обратился в полицию.

Фото: iStock
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Инцидент произошел после того как жительница города вызвала машину через приложение одного из агрегаторов такси, не указав, что с ней поедет пятилетний ребенок. Водитель отказался везти пассажиров, потому что у него в машине не было детского кресла.

После этого сопровождавший женщину мужчина потребовал вернуть деньги за вызов, списанные агрегатором, а затем начал нецензурно оскорблять водителя, ударил его по лицу и разбил очки. Запись происшествия, снятая на видеорегистратор автомобиля, размещена в Сети.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Саратову, по данному факту проводится проверка. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также характер травм, полученных потерпевшим.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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