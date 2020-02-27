В Саратове суд оправдал обвиняемого в двойном убийстве бездомного

Бездомный из Воронежской области отпущен из зала суда в Саратове после внесения оправдательного приговора.

Он обвинялся в разбое и убийстве пожилых супругов, которых нашли мертвыми в мае прошлого года в поселке Студеный Петровского района. Хозяин дома был задушен, а его жена забита до смерти.

Как сообщили в пресс-службе Саратовского областного суда, представленных по делу доказательств оказалось недостаточно, а часть из них была добыта с нарушением закона.

В суде установлено, что до оформления проверки показаний на месте, подозреваемый дважды доставлялся сотрудниками полиции в дом, где было совершено убийство. Он дотрагивался там до различных предметов, затем эти предметы изъяли в качестве вещественных доказательств без участия понятых. Естественно, на них оказались следы подозреваемого.

Суд также обратил внимание на то, что он плохо ориентировался в доме. О месте нахождения предметов рассказывал только после напоминаний следователя. Указанные им место положения трупов и способ их перемещения явно противоречили протоколу осмотра места происшествия. В силу особенностей личности подсудимый фактически был лишен возможности обеспечить защиту своих прав и свобод на этапе предварительного расследования. В суде он отказался от признательных показаний. По его словам, на него оказывалось физическое и психическое воздействие, он был вынужден взять вину на себя.

Суд пришел к выводу, что подсудимого нельзя признать виновным в нападении и убийстве. Его освободили из-под стражи в зале судебного заседания.

В адрес исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Саратовской области суд вынес постановление о необходимости принятия мер по фактам выявленных нарушений.