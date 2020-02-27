В Ульяновске рассказали о состоянии раненной школьником учительницы

Учительницу математики 81 школы Ульяновска, на которую вчера напал с ножом восьмиклассник, планируют в четверг перевести из реанимации в общее отделение хирургии, сообщает региональный Минздрав.

Напомним, 15-летний школьник утром 26 февраля в математическом кабинете школы в начале урока бросился на 59-летнюю учительницу и нанес ей удар ножом в живот

Региональный Следком возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство, подозреваемый скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан.

Следователи, ссылаясь на показания очевидцев, сообщают, что никакой видимой причины для нападения не было. Пострадавшую в тот же день прооперировали.