Вячеслав Володин оценил новый микрорайон в Саратове

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках региональной недели встретился со своими избирателями в Саратовской области. Ранее к спикеру обратились жители микрорайона "Ласточкино" в Саратове. Строительство многоэтажных домов здесь было начато еще три года назад. Почти сорок процентов квартир получили переселенцы из аварийного жилья и другие категории льготников. Между тем местные жители рассказывают, что здесь они ощущают себя живущими как будто на острове. В поселке, где уже проживает четыре тысячи человек, до сих пор нет ни школы, ни поликлиники, ни даже аптеки. Хотя в новых домах на первых этажах предусмотрены помещения для магазинов, они стоят пустыми.

"Ласточкино" находится на горе, на границе двух районов Ленинского и Кировского. Из всех удобств для комфортного проживания здесь имеется пока только одно - отсюда открывается красивая панорама города, а главный недостаток - сюда очень трудно добраться.

Володин дал поручение подготовить комплексный план развития "Ласточкина"

"Есть короткий путь - буквально несколько сотен метров под гору, но там проезд перекрыт жильцами соседнего жилкомплекса, поэтому приходится добираться в объезд, а это крюк в три с половиной километра", - рассказал местный житель Максим Титоров. До "Ласточкина" не доходит общественный транспорт, поскольку, если ездить в объезд, пассажиропоток получается маленьким и маршрут себя не окупает.

Как выяснилось во время беседы жителей со спикером Госдумы, открывать проезд через дворы - не выход, поскольку часть жильцов против, кроме того, он может превратиться в коридор для транзитного транспорта между двумя районами города. В то же время одновременно с началом строительства микрорайона был разработан проект восстановления проезжей части на улице Романтиков протяженностью 1,4 километра. Однако дорогу за три года так и не построили. Между тем ввод в строй этого пути снял бы проблему транспортной доступности. "Микрорайон построили, но инфраструктуры в нем по-прежнему нет. К сожалению, это не единственный жилой массив в городе, где такая ситуация", - возмутился Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы потребовал от руководства муниципалитета с наступлением теплого времени года приступить к дорожным работам и завершить их за два месяца, а также дал поручение подготовить комплексный план развития "Ласточкина" и обсудить его с жителями. Председатель Госдумы поручил городским чиновникам проделать такую же работу и в других микрорайонах Саратова, где отсутствует необходимая инфраструктура и социальные объекты.

Вячеслав Володин проконтролировал также ход строительных работ в предуниверсарии - школе для одаренных детей, которая возводится по благотворительному проекту. Предполагается, что получить здесь обучение смогут талантливые ребята, в том числе из сельской местности и из малообеспеченных семей. Ученики смогут получить дополнительные знания по робототехнике, программированию, биотехнологиям, медицине, культуре. Вместе со зданием школы, возводится и интернат на 125 мест. Сейчас здесь ведутся отделочные работы, которые строители планируют завершить к середине апреля. А с начала будущего года в школе к занятиям должны приступить первые двести учеников.

Спикер Госдумы также обсудил с волонтерами и зоозащитниками проблему строительства в Саратове приютов для бездомных животных.