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27.02.2020 06:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Алтайский край поделится акциями аэропорта Барнаула в обмен на масштабную модернизацию
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 42(8096)
В 2023 году в барнаульском аэропорту появится долгожданный новый терминал площадью более восьми тысяч квадратных метров. Его строительство проинвестирует холдинг "Новапорт", который рассчитывает получить контрольный пакет акций компании "Авиапредприятие "Алтай". Об этом стало известно 19 февраля на заседании регионального правительства.
Реконструкция барнаульского аэропорта позволит увеличить число обслуживаемых рейсов. Фото: Михаил Хаустов Реконструкция барнаульского аэропорта позволит увеличить число обслуживаемых рейсов. Фото: Михаил Хаустов
Реконструкция барнаульского аэропорта позволит увеличить число обслуживаемых рейсов. Фото: Михаил Хаустов

Воздушные ворота Алтайского края давно нуждаются в основательной модернизации.

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- Общая площадь барнаульского аэровокзала - 4,5 тысячи квадратных метров. Там могут обслуживать чуть больше ста пассажиров в час. Однако за последние десять лет из-за увеличения числа авиарейсов и расширения географии полетов пассажиропоток вырос практически вдвое и по итогам 2019 года составил 530 тысяч человек. Нужно увеличивать пропускную способность в два с половиной - три раза. Краевые власти обращались за кредитом в банки, но там отказали. Попробовав все варианты, мы пришли к выводу, что другого пути, кроме передачи объекта частному инвестору, нет, - сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Сегодня акциями "Авиапредприятия "Алтай" владеют правительство края (52 процента) и холдинг "Новапорт" (48 процентов), ставший акционером в 2007 году. Предполагается осуществить дополнительную эмиссию акций, которые по рыночной стоимости - около 700 миллионов руб-лей - выкупит холдинг. У властей останется блокирующий пакет - 25 процентов плюс одна акция.

- Заключая сделку с "Новапортом", регион в части имущественного контроля практически ничего не теряет. А с экономической точки зрения он только приобретает, поскольку речь идет о новых инвестициях в аэропорт. Правительство края, владея блокирующим пакетом акций, будет иметь возможность влиять на принятие принципиально важных для "Авиапредприятия "Алтай" решений. Например, о заключении крупных сделок, - отметила начальник краевого управления имущественных отношений Елена Зинкова.

По инвестиционному соглашению, холдинг обязан построить новый терминал внутренних рейсов стоимостью около трех миллиардов рублей и создать дополнительные рабочие места. Старый терминал реконструируют под обслуживание международных воздушных линий.

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- На 4,5 тысячи квадратных метров нельзя обслужить 700 тысяч человек в год. Нужны новые площади. Мы не будем трогать старое здание, пока строим новое. Когда мы его построим, высвободится старый терминал в весьма хорошем состоянии.

Останется расширить зону пограничного и таможенного контроля, и тема международных рейсов закроется, - пояснил гендиректор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков.

По его словам, после реконструкции появится возможность организовать регулярные рейсы из Барнаула в Тюмень, Калининград, Пермь и другие российские города, входящие в аэропортовую сеть "Новапорта". Вдобавок в регион может наконец-то зайти лоукостер "Победа", что позволит существенно снизить стоимость авиабилетов в Москву, не уронив качества обслуживания пассажиров.

Сергей Рудаков полагает, что проектирование займет шесть-восемь месяцев, строительство (с учетом получения разрешений) - два года. Он выразил уверенность, что новый терминал будет открыт весной 2023-го. Правда, глава краевого минтранса Александр Дементьев говорит про 2024 год.

Если холдинг не выполнит обязательств по реконструкции аэропорта и увеличению пассажиропотока, то край сможет выкупить акции обратно, но за половинную стоимость.

Несмотря на привлекательность предстоящей сделки, у нее есть и критики. Они не исключают, что поток авиапассажиров из соседних сибирских регионов будет перенаправлен в Новосибирск, а региональные аэропорты в Томске, Кемерове и Барнауле превратятся в "запасные аэродромы".

Так или иначе, но Барнаулу надо догонять другие сибирские города. В Красноярске к открытию Универсиады-2019 построили новый аэропорт. Активно модернизируют кемеровский и томский воздушные порты. В новосибирском Толмачево строят новый терминал, который обойдется "Новапорту" в четырнадцать миллиардов рублей.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В астраханском аэропорту построят новый пассажирский терминал

Между тем аэропорт Барнаула не смог войти в рассчитанную до 2024 года федеральную программу реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов. Взлетно-посадочную полосу в Барнауле не ремонтировали с 1998 года. На ее модернизацию требуется около 2,5 миллиарда рублей. Летное поле, на котором расположена ВПП, находится в федеральной собственности. Арендуя его, "Авиапредприятие "Алтай" имеет право осуществлять всего лишь текущий ремонт.

Мнение

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

- Если инвестиционный проект реализуют, мы будем владеть четвертью акций в устойчивом предприятии с хорошими перспективами. А пассажиры в обновленном барнаульском аэропорту получат современные комфортные условия.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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