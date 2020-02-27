Воздушные ворота Алтайского края давно нуждаются в основательной модернизации.
- Общая площадь барнаульского аэровокзала - 4,5 тысячи квадратных метров. Там могут обслуживать чуть больше ста пассажиров в час. Однако за последние десять лет из-за увеличения числа авиарейсов и расширения географии полетов пассажиропоток вырос практически вдвое и по итогам 2019 года составил 530 тысяч человек. Нужно увеличивать пропускную способность в два с половиной - три раза. Краевые власти обращались за кредитом в банки, но там отказали. Попробовав все варианты, мы пришли к выводу, что другого пути, кроме передачи объекта частному инвестору, нет, - сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.
Сегодня акциями "Авиапредприятия "Алтай" владеют правительство края (52 процента) и холдинг "Новапорт" (48 процентов), ставший акционером в 2007 году. Предполагается осуществить дополнительную эмиссию акций, которые по рыночной стоимости - около 700 миллионов руб-лей - выкупит холдинг. У властей останется блокирующий пакет - 25 процентов плюс одна акция.
- Заключая сделку с "Новапортом", регион в части имущественного контроля практически ничего не теряет. А с экономической точки зрения он только приобретает, поскольку речь идет о новых инвестициях в аэропорт. Правительство края, владея блокирующим пакетом акций, будет иметь возможность влиять на принятие принципиально важных для "Авиапредприятия "Алтай" решений. Например, о заключении крупных сделок, - отметила начальник краевого управления имущественных отношений Елена Зинкова.
По инвестиционному соглашению, холдинг обязан построить новый терминал внутренних рейсов стоимостью около трех миллиардов рублей и создать дополнительные рабочие места. Старый терминал реконструируют под обслуживание международных воздушных линий.
- На 4,5 тысячи квадратных метров нельзя обслужить 700 тысяч человек в год. Нужны новые площади. Мы не будем трогать старое здание, пока строим новое. Когда мы его построим, высвободится старый терминал в весьма хорошем состоянии.
Останется расширить зону пограничного и таможенного контроля, и тема международных рейсов закроется, - пояснил гендиректор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков.
По его словам, после реконструкции появится возможность организовать регулярные рейсы из Барнаула в Тюмень, Калининград, Пермь и другие российские города, входящие в аэропортовую сеть "Новапорта". Вдобавок в регион может наконец-то зайти лоукостер "Победа", что позволит существенно снизить стоимость авиабилетов в Москву, не уронив качества обслуживания пассажиров.
Сергей Рудаков полагает, что проектирование займет шесть-восемь месяцев, строительство (с учетом получения разрешений) - два года. Он выразил уверенность, что новый терминал будет открыт весной 2023-го. Правда, глава краевого минтранса Александр Дементьев говорит про 2024 год.
Если холдинг не выполнит обязательств по реконструкции аэропорта и увеличению пассажиропотока, то край сможет выкупить акции обратно, но за половинную стоимость.
Несмотря на привлекательность предстоящей сделки, у нее есть и критики. Они не исключают, что поток авиапассажиров из соседних сибирских регионов будет перенаправлен в Новосибирск, а региональные аэропорты в Томске, Кемерове и Барнауле превратятся в "запасные аэродромы".
Так или иначе, но Барнаулу надо догонять другие сибирские города. В Красноярске к открытию Универсиады-2019 построили новый аэропорт. Активно модернизируют кемеровский и томский воздушные порты. В новосибирском Толмачево строят новый терминал, который обойдется "Новапорту" в четырнадцать миллиардов рублей.
Между тем аэропорт Барнаула не смог войти в рассчитанную до 2024 года федеральную программу реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов. Взлетно-посадочную полосу в Барнауле не ремонтировали с 1998 года. На ее модернизацию требуется около 2,5 миллиарда рублей. Летное поле, на котором расположена ВПП, находится в федеральной собственности. Арендуя его, "Авиапредприятие "Алтай" имеет право осуществлять всего лишь текущий ремонт.
Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:
- Если инвестиционный проект реализуют, мы будем владеть четвертью акций в устойчивом предприятии с хорошими перспективами. А пассажиры в обновленном барнаульском аэропорту получат современные комфортные условия.