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27.02.2020 13:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бийчанина отдали под суд за фейк о минировании

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Прокуратура Алтайского края передала в суд уголовное дело о ложных минированиях в Бийске. За массовую рассылку фейковых интернет-сообщений о заложенных бомбах в зданиях школ, больниц, торговых центров жителю наукограда грозит принудительное лечение в психиатрическом спецстационаре.

Как пояснила прокурор отдела по надзору за следствием в органах МВД России Алена Кубанова, сотрудники следственного управления ГУ МВД по Алтайскому краю установили, что молодой человек в течение почти трех месяцев - с января по апрель 2019 года рассылал со своего компьютера сообщения о якобы готовящихся террактах в Бийске. А чтобы сохранить анонимность, он использовал специальный онлайн-сервис.

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Ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях с массовым скоплением людей поступали на электронную почту детских садов, школ, больниц, предприятий и торговых центров города. Поскольку они содержали предупреждения об угрозе взрывов, то в большинстве случаев приходилось эвакуировать людей и обследовать здания, чтобы подтвердить отсутствие взрывных устройств.

Когда сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника, он полностью признал свою вину. Теперь его судьбу будет решать Бийский городской суд. Как отметили в прокуратуре Алтайского края, обвинение будет настаивать на принудительном лечении "минера" в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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