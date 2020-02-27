В прошлом году специалисты Сибирского межрегионального территориального управления (СМТУ) Росстандарта проверили 276 учреждений здравоохранения и в 50 нашли нарушения. В общей сложности было проверено более 14,5 тысячи единиц различной техники, и 819 из них не проходило метрологическую поверку. Эта процедура предусмотрена законом, иначе невозможно гарантировать точность показаний.

Похоже, медиков не пугают даже весьма внушительные штрафы, предусмотренные статьей о нарушении законодательства об обеспечении единства измерений. Для должностных лиц это двадцать-пятьдесят тысяч рублей, для юридических - пятьдесят-сто тысяч. В прошлом году в регионах СФО общая сумма взысканий с клиник и медицинских кабинетов составила 2,6 миллиона рублей. И неутешительные результаты плановых проверок подтверждаются обращениями пациентов в надзорные органы.

- Все чаще люди жалуются на то, что не удовлетворены результатами обследования, проведенного в учреждении здравоохранения, - отмечает руководитель СМТУ Росстандарта Людмила Гаталай. - Чтобы организовать в этом случае внеплановую выездную проверку, необходимо согласование с органами прокуратуры. Мы должны доказать, что есть угроза для жизни и здоровья граждан. И, как правило, такие проверки нам согласовывают.

- Как ни странно, в перечне медицинских приборов, включенных в государственное регулирование обеспечения единства измерений, есть, например, ростомеры, но нет некоторых наименований более важного оборудования - например, электрокардиографов. Для нас причины таких решений до сих пор остаются тайной, - недоумевает Людмила Гаталай.

Удивление специалистов вызывает и тот факт, что законодательно измерениям, выполняемым в сфере здравоохранения, присвоена средняя категория риска. Хотя, по мнению и руководства СМТУ Росстандарта, и специалистов Росздравнадзора, она должна быть более высокой. Средняя категория подразумевает, что проведение плановых проверок в отношении хозяйствующих субъектов может осуществляться не чаще чем раз в три года. Не исключено, что такая периодичность может расхолаживать руководство больниц.

А ведь несерьезное отношение к проведению поверки медицинского оборудования может влиять на точность постановки диагноза. Даже самые простые приборы, используемые врачами, требуют плановых процедур.

- Ртутные термометры проходят поверку один раз, при выпуске, а вот у электронных градусников межпроверочный интервал составляет 24 месяца, - говорит руководитель ФБУ "Новосибирский ЦСМ" Ольга Морозова. - Ртутный градусник все же точнее, так как его устройство проще. Механические повреждения будут заметны невооруженным глазом. А в электронном все сложнее, да и поломка менее очевидна - играют роль и батарейки, и состояние контактов. Даже неисправный градусник может стать причиной неверного диагноза в экстренном случае, а представьте, что речь идет о сложнейшем оборудовании - рентген-аппаратах, например.

Чтобы провести их поверку, метрологическая служба должна обладать ионизирующими источниками, дозиметрами и, конечно, специалистами. Не в каждом регионе есть такая база. Но в контролирующих органах поблажек не дают: везите хоть в соседнюю область, хоть в столицу.

Своевременная метрологическая поверка в первую очередь нацелена на выявление вероятной неточности самого оборудования, но поможет определить и изношенность комплектующих, которые также влияют на показания приборов.

Претензии к организациям, оказывающим медицинские услуги, есть и у Росздравнадзора. Как сообщила руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева, в прошлом году было возбуждено три уголовных дела. В двух случаях речь идет о лазерной эпиляции, которая по факту является медицинской услугой, хотя проводится в частных косметологических кабинетах. Процедуры проводили без лицензий, а это само по себе грубое нарушение закона. К тому же оборудование, которое использовали, не было зарегистрировано в России.

Еще одно уголовное дело возбуждено сотрудниками следственного комитета и касается использования косметологическим салоном тканевых наполнителей при проведении контурной пластики.

- При обращении необходимо обязательно уточнять наличие лицензии на медицинскую деятельность, - предостерегает Елена Хрусталева. - Такие процедуры должны проводиться врачом или медсестрой. Обязательно надо спрашивать сертификат на лекарственный препарат и регистрационное удостоверение на медицинское изделие. Если такие услуги оказываются в каких-то подвалах, домашних условиях - это сразу должно насторожить.

Кстати

Новосибирский Росздравнадзор ежегодно заводит не менее сорока административных дел в отношении больниц. Основная проблема - у медицинских организаций нет профессиональных специалистов, которые смогут грамотно обеспечивать эксплуатацию специализированных изделий. "Мы видим достаточно много нарушений и в части метрологического сопровождения оборудования - в клиниках зачастую недопонимают необходимость такой поддержки, - отмечает Елена Хрусталева. - В эксплуатации находится неисправная техника, опасная для жизни и здоровья".