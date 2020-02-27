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27.02.2020 14:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае нашли тело пропавшего ребенка и возбудили дело об убийстве

Текст: Никита Зайков (Горно-Алтайск)

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай обнаружено тело 13-летнего мальчика, пропавшего 23 февраля. В региональном Следственном управлении СК не раскрывают подробностей гибели ребенка, однако возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

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Накануне исчезновения мальчик отпросился у мамы на ночь, остался у родственников в селе Огневка. Домой он отправился в День защитника Отечества, около 16.00 по местному времени. Однако семья его так и не дождалась.

Тело обнаружили только сегодня, оно находилось в лесополосе неподалеку от улицы Заречной поселка Березовка. Обстоятельства смерти подростка сейчас устанавливаются. Помимо прочего, следователи изучают условия жизни несовершеннолетних в семье, в которой рос мальчик. Также будет дана оценка действиям работников системы профилактики в части надлежащей работы с семьей.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай

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