На Алтае нашли тело пропавшего ребенка и возбудили дело об убийстве

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай обнаружено тело 13-летнего мальчика, пропавшего 23 февраля. В региональном Следственном управлении СК не раскрывают подробностей гибели ребенка, однако возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Накануне исчезновения мальчик отпросился у мамы на ночь, остался у родственников в селе Огневка. Домой он отправился в День защитника Отечества, около 16.00 по местному времени. Однако семья его так и не дождалась.

Тело обнаружили только сегодня, оно находилось в лесополосе неподалеку от улицы Заречной поселка Березовка. Обстоятельства смерти подростка сейчас устанавливаются. Помимо прочего, следователи изучают условия жизни несовершеннолетних в семье, в которой рос мальчик. Также будет дана оценка действиям работников системы профилактики в части надлежащей работы с семьей.