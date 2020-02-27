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27.02.2020 16:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новосибирец получил реальный срок за убийство собаки

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Три года и пятнадцать суток проведет в колонии-поселении новосибирец, осужденный за жестокую расправу над собакой по кличке Шанти.

Фото: istock
Полиция задержала живодера, убившего кота на глазах ребенка

Как рассказали в областной прокуратуре, 43-летний мужчина обвинялся в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшим его гибель и совершенном с применением садистских методов.

В Кировском районном суде города уточнили, что осужденный нашел в Сети объявление о поиске хозяина для собаки и откликнулся на него. Он привел животное в свою квартиру, где стал мучить, а после удушил поводком. Позже труп собаки нашли в лифте соседи живодера.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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