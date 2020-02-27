Новосибирский губернатор призвал работать для каждого конкретного жителя

В Новосибирской области необходимо выводить на качественно новый уровень взаимодействие власти и населения. Об этом губернатор региона Андрей Травников заявил на форуме "Социально-экономическое партнерство-2020 "Национальные проекты - платформа Сибирского лидерства". По его словам, нужно работать для жителей конкретных сел, деревень, городов и поселков, а не на абстрактное благо народа или абстрактный результат.

Андрей Травников подчеркнул важность обратной связи с новосибирцами при реализации национальных проектов: представителям всех уровней власти важно вникать в проблемы людей, прислушиваться к их мнению, учитывать их предложения, избегая формального подхода. "Иначе миллиарды рублей, которые сегодня вкладываются в развитие региона, все титанические усилия, которые мы прикладываем, будут бессмысленны", - пояснил губернатор, добавив, что будет требовать не только добросовестного исполнения законов, инструкций и должностных обязанностей, но и внимания, уважительного отношения к людям.

Глава региона поручил правительству Новосибирской области добиться безоговорочного исполнения плана наказов избирателей на 2020 год, согласованного с депутатами областного Законодательного собрания. В нем 603 пункта с общей суммой финансирования 8,6 миллиарда рублей. "Таким образом за пять лет мы сможем исполнить почти 3300 наказов на общую сумму около 40 миллиардов рублей", - отметил губернатор.

Андрей Травников сообщил участникам форума, что в этом году на новый уровень выходит и программа грантовой поддержки общественных инициатив. Если раньше участвовать в конкурсе на получение гранта могли только общественные объединения, организации, то сейчас такая возможность будет предоставлена и отдельным гражданским активистам.

"Инициативы людей способны внести существенные изменения в нашу жизнь. Я неоднократно говорил: одно из конкурентоспособных преимуществ Новосибирской области - активное гражданское общество. Эти люди заслуживают всяческого внимания и поддержки", - подчеркнул губернатор.