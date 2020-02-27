Сибирский федеральный округ наряду с Приволжским и Дальневосточным, согласно данным Росстата, лидирует по убыли населения. Максимальные показатели зафиксированы в Омской области, Алтайском крае и Кузбассе. Одна из причин - активная миграция жителей в другие регионы.

По предварительным данным, в прошлом году Кемеровскую область покинуло почти 68 тысяч человек, а прибыло на постоянное место жительства 65,7 тысячи. Учитывая, что такая ситуация складывается не первый год, можно говорить о стойкой тенденции.

- Причем убывает самая активная часть населения - в возрасте от двадцати до тридцати лет. Много людей уезжает в Санкт-Петербург, Москву, регионы Центрального федерального округа, - посетовал председатель комитета Кузбасской торгово-промышленной палаты (ТПП) по промышленному развитию Игорь Бучин.

Чуть больше года назад учредитель и гендиректор кемеровского центра профориентации "Твоя Карьера" Дина Старовойтова (к слову, недавно уехавшая из Кузбасса) провела опрос своих многочисленных подписчиков в соцсетях. В числе причин отъезда молодежи из региона респонденты назвали низкие доходы при высоких расходах, холодный климат, плохую экологию, низкое качество высшего образования, отсутствие интересных специализаций в вузах и перспективной, позволяющей самореализоваться работы, неразвитость инфраструктуры досуга.

- Моему сыну 24, он окончил магистратуру и целый год искал работу в Кузбассе по специальности, - говорит кемеровчанка Марина. - Кроме зарплаты, ему были важны возможность дальнейшего обучения на рабочем месте и заинтересованность работодателя в нем как специалисте. В итоге сын был вынужден уехать из региона туда, где нужная работа нашлась.

Большинство выпускников кузбасских школ, получивших высокие баллы на ЕГЭ, предпочитает сразу поступать в топовые и рейтинговые вузы за пределами Кузбасса - от Томска и Новосибирска до российских столиц и дальнего зарубежья. С одной стороны, они выбирают специальности третьего тысячелетия, связанные с информационными и биотехнологиями, робототехникой, архитектурой, строительством и проектированием. С другой стороны, на ситуации не могла не отразиться оптимизация региональной системы высшего образования, которая сопровождалась объединением и ликвидацией ряда вузов.

В последние годы дает знать о себе дефицит не только учителей, но и медицинских работников. На этом фоне решено существенно увеличить число бюджетных мест в кемеровском медуниверситете. Но уже сейчас ясно, что одной этой мерой ситуацию не изменишь.

- Итоги анкетирования показали, что половина выпускников прошлого года не пошла в первичное звено, а пожелала учиться дальше, чтобы стать врачами узких специальностей - хирургами, неврологами, терапевтами и так далее. Из-за ограниченного количества таких мест в нашей ординатуре многие ребята уехали в другие регионы, и практически никто из них не вернулся. Сейчас мест больше, а значит, выше вероятность того, что выпускники останутся дома, - отмечает помощник ректора Кемеровской медакадемии по воспитательной и социальной работе Алексей Солобуев. - Кроме того, вместе с отраслевым департаментом мы работаем над заключением договоров на целевое обучение абитуриентов из городов и районов области. Показатели такого набора растут с каждым годом, а количество отказов со стороны целевиков резко сократилось.

В то же время проведенное вузом исследование показало - все решают деньги. По словам Солобуева, сегодняшние студенты-медики считают нормой получать восемьдесят-сто тысяч рублей в месяц. Реальная же зарплата молодого специалиста в поликлинике в десять раз ниже. Поэтому, даже оставшись в Кузбассе, они набираются опыта, а после уезжают, создавая целые "диаспоры" в столицах. Яркий пример - боткинская больница в Москве, где в хороших условиях и на современном оборудовании трудится не меньше трех десятков выходцев из Кузбасса.

Сегодня, кроме увеличения целевого набора в медвузы (а это даст результат не раньше чем через шесть лет), в Кузбассе взяли курс на улучшение условий труда, включая обновление лечебной базы учреждений здравоохранения, а также на повышение материальной заинтересованности молодых специалистов. Местные депутаты рассматривают законопроект о выплате миллиона рублей подъемных дипломированным медикам, решившим остаться в регионе. Подобные льготы уже предоставляют сельским докторам и медсестрам и остродефицитным специалистам.

Между тем Кузбасс покидает не только молодежь, но и бизнес.

- Возьмем энергетический аспект. Тарифы на тепло в сезон 2019-2020 годов повысили минимум на двенадцать процентов - при трех-пятипроцентном уровне инфляции и падении цен на энергетический уголь. Это тоже влияет на конкурентоспособность и выживаемость предприятий, - отмечает председатель комитета Кузбасской торгово-промышленной палаты по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Юрий Дорошенко.

По мнению кузбасского бизнес-омбудсмена Елены Латышенко, необходимо изменить сам подход к формированию тарифов, установив нормативы прибыли для ресурсоснабжающих организаций.

- Инструментов и структур поддержки бизнеса вроде бы достаточно, но если говорить про инвестиционный климат в Кузбассе, то температура пока не та, и статистика не радует. В прошлом году из региона ушли двадцать восемь предприятий с участием иностранного капитала, - сообщил председатель комитета ТПП по промышленному развитию Игорь Бучин. - Нам сложно конкурировать с такими городами, как, например, Дубна, где инвесторам предлагают очень выгодные условия. Но нужно делать все возможное, чтобы в Кемеровской области климат для развития промышленного производства, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, стал благоприятным. Мы считаем, что следует пересмотреть принятый в прошлом году закон о налоговом вычете для инвесторов - увеличить его ставку до ста процентов.

А как у соседей?

Алтайский край

Он вошел в пятерку лидеров по снижению численности населения. Причем, по прогнозам Алтайкрайстата, тенденция сохранится: по самым оптимистичным оценкам, через пятнадцать лет в крае вместо нынешних 2,3 миллиона человек будет проживать 2,1 миллиона. По словам специалистов, это неизбежные последствия демографической ямы - в репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение 1990-х.

Тем не менее в регионе рассчитывают, что на замедление темпов убыли населения повлияет реализация нацпроектов, благодаря которым в прошлом году край получил из средств федерального бюджета 17,3 миллиарда рублей (из них освоено 16,4 миллиарда), а в этом году рассчитывает на 22 миллиарда.

Однако уровень доходов жителей Алтайского края остается одним из самых низких в стране. Поэтому регион включили в десятку наиболее бедных субъектов РФ, которым государство окажет финансовую поддержку.

В прошлом году краевые власти разработали программу по борьбе с бедностью, в которую вошли самые перспективные инвестиционные проекты в промышленности, туризме, инфраструктурном и социальном строительстве. В частности, средства господдержки планируют направить на расширение выпуска топливных систем, строительство прядильного комбината и завода спецмашин сельхозназначения, организацию производства колесных дисков для агротехники. В планах также реконструкция аэропорта в Барнауле, модернизация транспортной инфраструктуры, строительство туристских, спортивных и культурно-досуговых объектов, поддержка экспорта сельхозпродукции и многое другое. По словам губернатора края Виктора Томенко, общий объем инвестиций по этим проектам оценивается в 150 миллиардов рублей.

Омская область

По итогам 2019 года Омская область заняла второе место в России по убыли населения. В первую очередь регион с его низкими зарплатами и плохой экологией покидают выпускники школ и вузов, а также энергичные, мобильные люди, которым нужны возможности для развития. Чаще всего омичи уезжают в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск.

На ситуацию отреагировали крупные застройщики, заявившие о пересмотре планов по вводу жилья из-за упавшего спроса - в ближайшее десятилетие они точно не выйдут на показатель в один миллион квадратных метров в год.

По словам губернатора Александра Буркова, Омская область готова стать пилотным регионом в случае распространения на Сибирь специальных мер поддержки населения по примеру Дальнего Востока. В частности, такой мерой может стать ипотека под два процента годовых и бесплатные гектары земли. Пока же на льготную ипотеку (до трех процентов годовых) могут рассчитывать лишь сельские жители и переезжающие в село горожане.

Подготовили Татьяна Кузнецова, Светлана Сибина