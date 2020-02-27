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27.02.2020 06:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело пахнет керосином

Под Новосибирском прикрыли нелегальный нефтяной завод
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 42(8096)
Уголовное дело по факту незаконного предпринимательства возбудили в следственном управлении СКР по Новосибирской области. Фигурантом стал 54-летний житель областного центра, который организовал в соседнем поселке небольшой, но весьма прибыльный бизнес: четыре года он нелегально производил бензин и дизельное топливо, заработав на этом свыше ста миллионов рублей.

Нефтеперерабатывающий завод действовал в селе Криводановка еще в советские времена, однако потом его законсервировали. По имеющейся у "РГ" информации, предприниматель взял объект в аренду, чтобы использовать его площади под склад. А около пяти лет назад попытался зарегистрировать на этом участке предприятие по производству нефтепродуктов. С регистрацией возникли сложности.

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Примерно в то же время правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя Дмитрия Семыкина, которого в ноябре 2016- го приговорили к трем годам лишения свободы условно. По сообщению областной прокуратуры, Семыкин предложил знакомому предпринимателю решить проблемы, возникшие при регистрации нефтезавода в той самой Криводановке. Ростехнадзор отказывался оформлять документы, а Семыкин уверял приятеля, что хорошие связи позволят помочь за "символическую" сумму в семь миллионов рублей. Как показали дальнейшие события, сделка не состоялась, а завод, конечно, так и остался неоформленным. Совпадение?

Как бы то ни было, следователи уверены: все это время производство в Криводановке работало. Предприниматель покупал сырую нефть и производил из нее бензин и дизельное топливо, которые поставлял мелким оптом. Отходы продавал как мазут. За четыре года, по оценкам правоохранителей, предприниматель заработал около 110 миллионов рублей.

Между тем и товарная база, и сам завод относятся к взрывопожароопасным объектам - это третий класс опасности. Эксплуатировать их без должной регистрации строго запрещено. По материалам, собранным оперативниками областного управления ФСБ, следователи возбудили уголовное дело по статье о предпринимательской деятельности без лицензии, к тому же сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Теперь горе-бизнесмену грозит до пяти лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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