Новости

ВВС Индии доставили из Уханя в Нью-Дели 112 человек 06:51
В Элисте в девятиэтажном доме взорвался бытовой газ 06:41
Лагерь боевиков обнаружен на раскопках древнего города Эбла в Сирии 06:14
США и Южная Корея отложили военные учения из-за COVID-19 05:53
На Гаити шесть человек получили ранения в результате стрельбы на карнавале 05:42
Турпоток из России в Турцию в январе вырос на 42 процента 05:18
В Германии военную базу закрыли из-за симптомов коронавируса у солдата 05:00
В Хабаровском крае изъяли незаконно добытого осетра на 18 млн рублей 04:58
Трамп дал советы по профилактике коронавируса 04:13
Трамп сообщил о пяти погибших при стрельбе на пивоварне в Милуоки 03:58
На Камчатке летчики ТОФ посадили самолет на одном двигателе 03:57
Мадуро объявил Венесуэлу свободной от ящура 03:48
Блумберг решил использовать коронавирус в борьбе против Трампа 03:27
Сирийские войска выбили террористов из 16 населенных пунктов на юге Идлиба 02:54
Американский военный заразился коронавирусом в Южной Корее 02:34
В Норвегии подтвержден первый случай заражения коронавирусом 02:23
Небензя: США игнорируют предложение РФ о моратории на размещение РСМД 01:54
Небензя: РФ ждет от США ответа на предложение продлить СНВ-3 без предусловий 01:25
Семь человек погибли при стрельбе на территории пивоварни в США 01:18
В один из портов Мексики не пустили круизный лайнер MSC Meraviglia 01:02
Савченко рассказала о "старых коррупционерах" и "молодых дебилах" Украины 00:47
Неизвестный начал стрелять по сотрудникам пивоварни в США 00:33
В Москве в тоннеле врезались и загорелись два автомобиля 26.02.2020
Патриарх Сербский поблагодарил патриарха Кирилла и Владимира Путина 26.02.2020
В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса 26.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 06:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Серебряная защита

Инновационные наномаски убивают вирусы
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 42(8096)
В Новосибирской области произвели пробную партию инновационных медицинских масок, которые могут не только не пропускать бактерии и носителей вирусов, но и убивать их. Этому способствует особый слой с применением наносеребра - технологию его изготовления разработали ученые Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ) СО РАН. Помимо прочего, супермаска сама себя очищает, то есть подходит для повторного применения в отличие от обычных, одноразовых.

Ученые доказали, что слой наносеребра, нанесенный на легкую пористую ткань из мельтблауна, крайне эффективен в борьбе с патогенами. Разработка прошла испытания в центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", где было доказано: наносеребро уничтожает бактерии стафилококка, кишечную палочку, а главное - вирус гриппа А.

Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA
Трамп дал советы по профилактике коронавируса

- Наш материал убивает, полностью дезактивирует вирусы. Механизм этого процесса нам пока до конца не понятен - его изучение представляет собой отдельную задачу, требующую времени и средств, - отмечает главный научный сотрудник ИХТТМ СО РАН академик Николай Ляхов. - По мнению врачей-инфекционистов, с которыми я консультировался, если вирус гриппа А уничтожается нашим материалом, то, скорее всего, и другие вирусы, вызывающие инфекции дыхательных путей, должны подвергаться подобному воздействию.

Это дает надежду на то, что "серебряная" маска будет эффективна и против коронавируса, правда, подтвердить это смогут только дополнительные испытания. Но уже известно наверняка, что маска с применением наносеребра спустя несколько часов после применения полностью очищается. То есть ее можно снять на ночь, а утром использовать как новую. К тому же эффективный период ее использования достигает десяти часов, тогда как у стандартной тканевой маски - около двух.

Если же единицы каких-то вредных для здоровья частиц все же проникнут в дыхательные пути, то они сработают на укрепление организма. Этот механизм можно сравнить со своего рода вакциной. К тому же ученые утверждают, что чудо-маска помогает даже при обычной заложенности носа: надел - и дышится легче.

Тем временем

На этом же предприятии открыли производство тканевых масок - их производят до 50 штук в минуту и до 80 тысяч в сутки. Пока что это обычные маски, и маркировка на упаковке указывает на их применение в технических целях. Для того чтобы пройти регистрацию медицинского изделия, потребуется время.

В обычном случае на это могло уйти больше года, но сегодня спрос на медицинские маски взлетел втрое, и производителям готовы идти навстречу. По словам министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова, лицензию, возможно, удастся получить уже через два месяца. Сразу после этого новосибирские маски начнут поступать в аптеки.

Сначала предприятие обеспечит потребности региона и России в целом, потом намерено приступить к экспортным поставкам. Продукцией интересуются Монголия, Казахстан и, конечно, Китай. Из Поднебесной уже поступил заказ и на супермаски, которые в Бердске также готовы выпускать в промышленных объемах. Пока же пробная партия в 50 штук уйдет в федеральный минздрав - без его разрешения масштабное производство невозможно.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Небензя: США игнорируют предложение РФ о моратории на размещение РСМД
В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса
Лавров: Попытки сделать СССР виновником Второй мировой бесперспективны
В РФ могут усилить ответственность за несоблюдение карантина по COVID-19
Совфед одобрил смягчение наказания за демонстрацию нацистской символики
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин