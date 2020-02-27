В Новосибирской области произвели пробную партию инновационных медицинских масок, которые могут не только не пропускать бактерии и носителей вирусов, но и убивать их. Этому способствует особый слой с применением наносеребра - технологию его изготовления разработали ученые Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ) СО РАН. Помимо прочего, супермаска сама себя очищает, то есть подходит для повторного применения в отличие от обычных, одноразовых.

Ученые доказали, что слой наносеребра, нанесенный на легкую пористую ткань из мельтблауна, крайне эффективен в борьбе с патогенами. Разработка прошла испытания в центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", где было доказано: наносеребро уничтожает бактерии стафилококка, кишечную палочку, а главное - вирус гриппа А.

- Наш материал убивает, полностью дезактивирует вирусы. Механизм этого процесса нам пока до конца не понятен - его изучение представляет собой отдельную задачу, требующую времени и средств, - отмечает главный научный сотрудник ИХТТМ СО РАН академик Николай Ляхов. - По мнению врачей-инфекционистов, с которыми я консультировался, если вирус гриппа А уничтожается нашим материалом, то, скорее всего, и другие вирусы, вызывающие инфекции дыхательных путей, должны подвергаться подобному воздействию.

Это дает надежду на то, что "серебряная" маска будет эффективна и против коронавируса, правда, подтвердить это смогут только дополнительные испытания. Но уже известно наверняка, что маска с применением наносеребра спустя несколько часов после применения полностью очищается. То есть ее можно снять на ночь, а утром использовать как новую. К тому же эффективный период ее использования достигает десяти часов, тогда как у стандартной тканевой маски - около двух.

Если же единицы каких-то вредных для здоровья частиц все же проникнут в дыхательные пути, то они сработают на укрепление организма. Этот механизм можно сравнить со своего рода вакциной. К тому же ученые утверждают, что чудо-маска помогает даже при обычной заложенности носа: надел - и дышится легче.

Тем временем

На этом же предприятии открыли производство тканевых масок - их производят до 50 штук в минуту и до 80 тысяч в сутки. Пока что это обычные маски, и маркировка на упаковке указывает на их применение в технических целях. Для того чтобы пройти регистрацию медицинского изделия, потребуется время.

В обычном случае на это могло уйти больше года, но сегодня спрос на медицинские маски взлетел втрое, и производителям готовы идти навстречу. По словам министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова, лицензию, возможно, удастся получить уже через два месяца. Сразу после этого новосибирские маски начнут поступать в аптеки.

Сначала предприятие обеспечит потребности региона и России в целом, потом намерено приступить к экспортным поставкам. Продукцией интересуются Монголия, Казахстан и, конечно, Китай. Из Поднебесной уже поступил заказ и на супермаски, которые в Бердске также готовы выпускать в промышленных объемах. Пока же пробная партия в 50 штук уйдет в федеральный минздрав - без его разрешения масштабное производство невозможно.