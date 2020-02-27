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27.02.2020 14:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибири женщина утонула в яме из-за ошибки коммунальщиков

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Следователи передали на рассмотрение суда уголовное дело о гибели 48-летней жительницы поселка Купино Новосибирской области. Она утонула в яме с водой. Как рассказали в региональном Следственном управлении СК, обвиняемыми по делу проходят двое работников местного МУП "Теплосети".

В сентябре прошлого года в организацию поступил сигнал о прорыве подземных коммуникаций. Исполняющий обязанности директора 37-летний мастер направил на место группу рабочих. Они действовали под непосредственным руководством второго фигуранта дела, 56-летнего бригадира. На месте прорыва водопроводной сети была вырыта яма, проведены аварийные работы.

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Было очевидно, что этот участок труб нуждается в дальнейшем ремонте. Решив, что закапывать яму, а потом снова копать на том же месте нецелесообразно, и.о. руководителя МУП и начальник бригады оставили все как есть. Уже в этом следователи усматривают нарушение нормативно-правовых актов. Ко всему прочему, яму не закрыли, лишь соорудив ограждение из подручных средств.

Ограда не соответствовала госстандартам, но простояла два месяца. В начале ноября местная жительница проходила вблизи ямы, сорвалась вниз, не смогла выбраться и захлебнулась в скопившейся воде.

И.о. главы предприятия обвиняется по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Руководителя бригады будут судить за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ.

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