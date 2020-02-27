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27.02.2020 06:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Подъем в квадратных метрах

В Кузбассе, теряющем доходы от угледобычи, основным драйвером развития сделают строительную отрасль
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 42(8096)
В столице Кузбасса началось строительство сразу нескольких крупных объектов общей стоимостью свыше девяти миллиардов рублей. Первые сваи на этой неделе забили на площадках Притомского проспекта, где к лету 2021-го появится спорткомплекс на шесть тысяч зрительских мест с 50-метровым бассейном и общеобразовательная школа с универсальным спортивным блоком. А еще через год на Октябрьском проспекте должно вырасти восьмиэтажное здание городской налоговой инспекции площадью 12,6 тысячи квадратных метров. В условиях падения цен на уголь добывающий регион в очередной раз делает ставку на развитие строительной отрасли.

- В 2018 году мы добыли 255 миллионов тонн угля, а в 2019-м - 250 миллионов. По итогам января 2020-го объемы добычи снизились еще на одиннадцать процентов. Тенденция четко просматривается. Бюджет области в этом году будет с дефицитом не менее 16,5 миллиарда рублей, - заявил губернатор области Сергей Цивилев. - И строительство должно стать локомотивом развития нашей экономики. Мы рассмотрели два варианта поведения в этот тяжелый кризисный период. Первый - остановить все инвестиционные программы, ужать расходы и ждать окончания кризиса, хотя все равно наберем кредитов, которые потом придется гасить. Но кризис закончится, начнется подъем (это в угольной отрасли происходит постоянно), а у нас не будет мощности, чтобы на этом подъеме зарабатывать. Потому мы приняли решение - развиваться дальше, с опережением. И всячески стимулировать строительную отрасль, чтобы можно было претендовать на свободные федеральные деньги, которые еще не распределены.

Почему жители Кузбасса не верят в восстановление земель угольщиками

Речь идет о бюджетных средствах, выделяемых регионам для реализации приоритетных нацпроектов. Переходящий остаток с прошлого года, по данным правительства РФ, - 149 миллиардов рублей. На днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал регионы расходовать средства активнее и эффективнее. "В этом году у нас в бюджете около 4,6 триллиона рублей на государственные контракты. Уже заканчивается февраль. А сколько денег реально потрачено? Примерно десять процентов", - подсчитал бывший глава Федеральной налоговой службы.

И сегодня Кузбасс, полностью отчитавшийся о выполнении проектных обязательств за минувший год, надеется компенсировать ослабевший поток налоговых поступлений от угольщиков именно за счет строительства. При этом областные власти выставляют принципиальное условие: каждый привлеченный рубль инвестиций должен оставаться в экономике региона. Это значит, что и в самой стройке, и в поставках материалов для нее смогут участвовать только кузбасские компании. А зарегистрированным в других регионах предлагают открывать филиалы в Кемеровской области. По словам Сергея Цивилева, отказов пока не было.

Менее чем за год в Кемерове возвели крупный объект минобороны РФ - президентское кадетское училище. А теперь в центре города на глазах растет здание Восьмого кассационного суда. Вот-вот рядом начнут строить филиал Мариинского театра оперы и балета. Список можно продолжать, в том числе за счет инфраструктурных объектов, включая кемеровский аэропорт имени Леонова. А в ближайшей перспективе его должны пополнить дорога в обход Кемерова и автотрассы "Тайга - Томск" и "Междуреченск - Алтайский край - Хакасия - Тыва". Остается надеяться, что никакие перемены на угольном рынке этим планам не помешают.

Прямая речь

Марат Хуснуллин, вице-премьер правительства РФ:

- У строительства большой аккумулятивный эффект - вместе со строителями работают поставщики, сфера услуг и так далее. Взять ту же Москву. В ее почти трехтриллионном бюджете 17 процентов доходов получено от строительства. В целом по России этот показатель скромнее - шесть процентов, и наша задача - улучшить его. Строительная отрасль обеспечивает рабочими местами 5,5 миллиона человек, каждое рабочее место помогает создать еще до пяти-шести в смежных сферах. Так что успешное и динамичное развитие строительного комплекса во многом является залогом благополучия страны в целом.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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