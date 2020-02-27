Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера

24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата думы Иркутска Александра Квасова.

По словам парламентария, ЧП произошло еще 15 февраля. Молодой человек ехал в такси и уснул. Водитель не смог его разбудить самостоятельно и обратился за помощью к сотрудникам полиции.

- Те решили разбудить его электрошокером, ударили, и он умер, - сообщил депутат.

Как сообщает ТАСС, случившееся подтвердили в МУ МВД России "Иркутское". Там заявили, что сотрудники полиции уволены по результатам внутренней проверки. Также возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").