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27.02.2020 17:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Летчики Балтфлота под Калининградом разбомбили "противника"

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Плановые бомбовые удары по наземным целям на полигоне в Калининградской области выполняют экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, полеты проходят в рамках плановой боевой учебы на востоке области. В них задействовано порядка пятнадцати экипажей истребителей и бомбардировщиков. Бомбометание выполняется на высотах от 200 до 2000 метров.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Корабли Балтфлота отразили "воздушную атаку" на Калининград

Пилоты выполняют боевые упражнения с учетом опыта борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирийской Арабской Республике. Нанесение ударов авиационными средствами поражения по наземным целям отрабатывается и в светлое, и в темное время суток.

Экипажи вылетают в заданный квадрат, там осуществляют вскрытие наземной обстановки и ведут прицельное бомбометание практическими авиабомбами П-50 по полноразмерным мишеням, имитирующим "вражеские" командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику. Все их действия фиксируются средствами объективного контроля, которые показывают стопроцентное поражение всех целей.

Кроме того, летчики отрабатывают фигуры сложного пилотажа, в том числе вертикальные, горизонтальные и косые "бочки", боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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