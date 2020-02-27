Летчики Балтфлота под Калининградом разбомбили "противника"

Плановые бомбовые удары по наземным целям на полигоне в Калининградской области выполняют экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, полеты проходят в рамках плановой боевой учебы на востоке области. В них задействовано порядка пятнадцати экипажей истребителей и бомбардировщиков. Бомбометание выполняется на высотах от 200 до 2000 метров.

Пилоты выполняют боевые упражнения с учетом опыта борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирийской Арабской Республике. Нанесение ударов авиационными средствами поражения по наземным целям отрабатывается и в светлое, и в темное время суток.

Экипажи вылетают в заданный квадрат, там осуществляют вскрытие наземной обстановки и ведут прицельное бомбометание практическими авиабомбами П-50 по полноразмерным мишеням, имитирующим "вражеские" командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику. Все их действия фиксируются средствами объективного контроля, которые показывают стопроцентное поражение всех целей.

Кроме того, летчики отрабатывают фигуры сложного пилотажа, в том числе вертикальные, горизонтальные и косые "бочки", боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны.