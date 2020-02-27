Аллея героев будет центральной осью Музейно-паркового комплекса. По идее проектировщиков, это своего рода "дорога времени", пройдя по которой посетители парка смогут познакомиться с основными темами из истории российского флота. Торжественное открытие Аллеи состоится в День ВМФ. Также планируется реставрировать кронштадтские форты "Император Александр I", "Император Петр I", "Кроншлот", которые относятся ко Всемирному культурному наследию ЮНЕСКО. Сейчас они закрыты для посещения.

"Мне кажется, что парк станет своего рода "меккой" для людей со всего мира, увлеченных историей нашего флота. И вот это ощущение России как морской сверхдержавы снова поселится в наших сердцах на многие-многие годы", - прогнозирует исполнительный директор РВИО Александр Барков.

А научный директор общества Михаил Мягков подчеркивает просветительский потенциал проекта: "Очень важно, чтобы в этот кластер могли приезжать школьники и студенты, получать необходимый запас знаний, видеть это все на практике, как строились корабли, знакомиться с историей великих флотоводцев".