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27.02.2020 20:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

112 - на связи

На Вологодчине официально заработала Единая система спасения
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8097)
На Вологодчине теперь можно дозвониться до службы 112 без сим-карты, при нулевом балансе и даже с заблокированного телефона. Несколько лет телефон 112 действовал в одном из самых крупных регионов Северо-Западного федерального округа в тестовом режиме. Сначала его запустили в Грязовецком муниципалитете, чтобы выявить достоинства и недостатки службы, а потом постепенно распространили на все районы Вологодчины. И вот теперь Единая система спасения заработала официально.
В каждой смене работают до 15 человек: операторы, психологи, системные администраторы, а также юрист и переводчик. Фото: пресс-служба правительства Вологодской области В каждой смене работают до 15 человек: операторы, психологи, системные администраторы, а также юрист и переводчик. Фото: пресс-служба правительства Вологодской области
В каждой смене работают до 15 человек: операторы, психологи, системные администраторы, а также юрист и переводчик. Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

- Служба действует по принципу "одного окна". Специалист принимает телефонный звонок или смс-сообщение, слушает человека, фиксирует информацию и решает, в какие экстренные организации его перенаправить. А если гражданину нужна консультационная помощь, то соединяет с психологом или юристом, - рассказал начальник Центра обеспечения региональной безопасности Игорь Свешников.

Теперь можно дозвониться до службы 112 без сим-карты, при нулевом балансе и даже с заблокированного телефона

В штат центра входят операторы, психологи, системные администраторы. Длительность смены специалистов - 12 часов, в каждой работает до 15 человек. Обязательно присутствуют юрист и переводчик. За время работы системы в тестовом режиме сотрудники приняли около одного миллиона вызовов. Треть из них перенаправили в другие экстренные службы, 60 тысяч человек получили консультацию. Чаще всего жители Вологодской области вызывают бригаду скорой медицинской помощи, информируют о происшествиях и преступлениях.

Фото: Instagram.com/sostradanie_nn/
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Обращаются с просьбами о помощи и иностранцы. Так, в прошлом году на телефон 112 поступил вызов от граждан Франции. Они приехали в Вологодскую область как туристы, путешествовали на мотоцикле, знакомились с достопримечательностями и - заблудились в Вытегорском районе. К тому же еще сломался и транспорт. Все это произошло в 40 километрах от районного центра. Французы обратились за помощью к местному жителю, который сразу же позвонил на телефон 112.

- Специалисты быстро сработали. Подключили переводчика, узнали о проблеме. Вызвали эвакуатор, доставили граждан Франции в Вытегру, - сообщила начальник смены в Центре обеспечения региональной безопасности Мария Филькова.

И добавила, что специалисты центра должны говорить, как минимум, на двух языках.

Единую систему спасения в первый же день опробовал и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, позвонив по телефону 112. Ему сразу же ответили и зафиксировали вызов. Руководитель региона отметил, что это переход на новый формат жизнеобеспечения, поддержки и помощи людям, попавшим в сложную ситуацию. Данная служба позволяет спасти человека в режиме реального времени. К тому же снизит сроки реагирования, а также нагрузку на другие экстренные оперативные службы.

Неоспоримое удобство телефона 112 в том, что сотрудники примут звонок при любых условиях, даже при нулевом балансе или отсутствии сим-карты.

Единая система спасения будет совершенствоваться и в дальнейшем. Появится возможность принимать фотографии и видеозаписи. Благодаря этому экстренные службы будут точнее знать, что произошло, и смогут оказать помощь еще более эффективно. В планах также организовать автоматизированное информационное взаимодействие с соседними российскими регионами.

Власть Безопасность Спецслужбы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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