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27.02.2020 14:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Первый форт Петербурга реконструируют за 2,3 миллиарда рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Александр Гальперин/РИА Новости Александр Гальперин/РИА Новости
Александр Гальперин/РИА Новости

Из бюджета будет выделено около 2,3 миллиардов рублей на реконструкцию форта Кроншлот, работы планируется завершить в 2023 году. Это следует из постановления правительства России.

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В 2020 году на работы в Кроншлоте планируется выделить порядка 180 миллионов рублей, в 2021- 670 миллионов. В 2022-м году объем бюджетных инвестиций заложен в сумме более 1,2 миллиарда рублей, а в 2023-м сумма составит 243 миллиона рублей.

Планируется, что реконструкция с элементами реставрации позволит приспособить объект к современному использованию. Исполнителем работ станет Министерство обороны России.

Именно с Кроншлота началась история фортостроения России. Форт был заложен в 1704 году по указу Петра I. Строительство объекта началось в январе, а уже в июне форт принял первый бой и не пропустил шведские войска к Петербургу. Постепенно в Кроншлоте устанавливали оборонительные сооружения, деревянные постройки сменялись каменными.

В первой четверти XIX века форт пострадал от наводнения, в 1848 году начались работы по его перестройке. Важную роль форт сыграл и в годы Великой Отечественной войны, здесь размещались зенитные орудия. Сейчас легендарный объект закрыт для посещения.

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