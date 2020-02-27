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27.02.2020 18:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые рассказали, как аномальная зима повлияла на белых медведей Арктики

Текст: Евгения Цинклер (СЗФО)
Фото: Вера Костамо / РИА Новости Фото: Вера Костамо / РИА Новости
Фото: Вера Костамо / РИА Новости

Белые медведи в российской Арктике благополучно пережили нынешнюю аномально теплую зиму, переместившись ближе к югу, констатируют биологи и экологи.

- Ситуация с ледовым покровом, который жизненно необходим белым медведям, в Баренцевом море катастрофическая, - констатирует Илья Мордвинцев, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН. - Однако в районе Земли Франца-Иосифа лед все-таки образовался устойчивый. А возле Новой Земли ситуация даже лучше, чем прошлой зимой. Белые медведи ушли на припайный лед и сейчас активно охотятся там на тюленей.

Фото: Вера Костамо / РИА Новости
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Ученые, ведущие наблюдение за белыми медведями, утверждают, что состояние всех животных, которые попадали в их поле зрения, вполне хорошее - они упитаны и здоровы. Теплая зима им не повредила. Однако в будущем продолжающееся потепление и таяние льдов могут привести к существенным изменениям в жизни белых медведей.

Для этих хищников очень важно наличие дрейфующих льдов, с помощью которых они мигрируют и охотятся на тюленей. Если дрейфующих льдов нет, животным приходится держаться ближе к материку, где совсем другая кормовая база. В некоторых местах даже были зафиксированы встречи белых и бурых медведей (животные в конфликт не вступали и мирно расходились). Ученые дают различные прогнозы относительно того, к чему это приведет.

- Пока мы видим, что белые медведи неплохо выживают даже летом, в самый сложный период, когда в связи с полным уходом льда из акватории арктических морей они остаются на островах и вынуждены переходить на неестественное для них питание - птенцов, яйца, растительность. Такая пища не является для них естественной и может привести к истощению. Но животные как-то адаптируются к меняющимся условиям. За последние годы мы не видели ни одного погибшего от голода белого медведя, - говорит Илья Мордвинцев.

- Мое личное мнение - белый медведь может приспособиться к любым условиям, - поддерживает коллегу директор Гыданского заповедника Вячеслав Берлинский. - На Курилах обитают необычные серо-белые медведи. По одной из версий, в свое время Екатерининский пролив замерз и дал возможность белым медведям попасть на Курильские острова. От скрещивания белого и бурого медведей и возникла серо-белая популяция. Если предположить, что эта версия - правда, то адаптация пройдет успешно.

Фото: Pixabay
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Начальник Высокоширотной арктической экспедиции Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Владимир Соколов настроен более пессимистично:

- Отсутствие дрейфующих льдов - кризисный фактор для существования популяции белых медведей. А по одной из существующих оценок климатологов, к середине этого века в Арктике будет активно продолжаться сокращение морских дрейфующих льдов. Мы наблюдаем ежегодный разогрев океана, уменьшение экранирущего холодного слоя. Когда он исчезнет, пропадут и дрейфующие арктические льды. Соответственно, белому медведю останутся только высокоширотные архипелаги и побережье. Прибрежные льды каждую зиму, конечно, будут возобновляться. Но занятые ими территории и срок существования будут уменьшаться. К тому же летом и прибрежных льдов не останется. Может ли жить медведь без льда? В принципе, да. Но в условиях ограниченной и скудной кормовой базы он в конце концов начнет питаться себе подобными. Словом, не будет льда - не будет и белых медведей. Пока мы видим, что процесс таяния идет, и остановить его может разве что глобальная катастрофа. Огромное извержение вулкана, пепел которого надолго заслонит солнечный свет, падение большого метеорита - нечто такое, что приведет к изменению климата, похолоданию и нарастанию снежных шапок на полюсах. Да, белых медведей может спасти только катастрофа.

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