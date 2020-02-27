Умер главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов

В Петербурге на 67-м году жизни скончался главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов. Прощание состоится 2 марта, сообщает пресс-служба театра.

Владимир Туманов - из плеяды учеников Корогодского и Додина, долгое время трудился в Литве в Вильнесском Театре русской драмы.

В Северной столице изначально устроился в МДТ, потом перешел в Молодежный театр на Фонтанке. В начале девяностых Владимир Туманов пришел в Театр на Васильевском. Театралы прекрасно помнят постановки "Тот этот свет", "Таня-Таня", последний, кстати, получил премию "Золотой софит" в 1996 году и был номинирован на "Золотую маску".

Должность главного режиссера Владимир Туманов получил в 2011 году. В театре отмечают, что каждая постановка становилась художественным событием в городе. Сейчас коллектив Театра на Васильевском с горечью отмечает, что без Туманова театр осиротел.

Так совпало, что именно сегодня, 27 февраля в театре показывают спектакль "Мещане". Это последняя постановка режиссера.