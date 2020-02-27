В Архангельске вручили премии имени Федора Абрамова

В Архангельске прошла торжественная церемония награждения победителей всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова "Чистая книга". Ее вручили на вечере, посвященном 100-летию писателя, в Архангельском театре драмы имени Ломоносова.

Как сообщил председатель экспертного совета премии, писатель, редактор журнала "Юность" Сергей Шаргунов, "Чистая книга" вызвала большой интерес у хорошо пишущих, глубоких авторов. Всего поступила 101 заявка из более чем 30 регионов страны.

- Короткий список премии получился очень достойным, - отметил Сергей Шаргунов. - При этом все были на равных, на жюри никто не давил. В итоге победили ярчайшие, владеющие словом авторы. Интересно, что все победители - люди Севера. Думаю, что премия может закинуть свой "невод" гораздо шире и стать действительно всероссийской. Имя Федора Абрамова - это магнит, который притягивает тех писателей, для которых важна судьба народа и значимо явление совести. Надо отдать должное Архангельской области, где появилась такая премия. Серьезное внимание к литературе - большая редкость для регионов.

Председатель правления общероссийской общественной организации "Союз писателей России" Николай Иванов также отметил, что премия "Чистая книга" стала очень заметной в литературной среде и заняла свою нишу в культурной жизни страны.

В номинации "Современная проза" абрамовскую премию получили уроженец Поморья Владимир Личутин за роман "В ожидании Бога" и карельский автор Дмитрий Новиков, которому принесла победу книга "Голомяное пламя".

Премия в номинации "Литературная критика" вручена северодвинцу Андрею Рудалеву за работу "Четыре выстрела: писатели нового тысячелетия".

Обладателями специальных премий стали архангельский литературовед Елена Галимова - за вклад в изучение и пропаганду творчества Федора Абрамова, - и руководитель регионального отделения Союза писателей России Владислав Попов, удостоенный награды за вклад в развитие северной литературы.

Накануне вручения "Чистой книги" губернатор Поморья Игорь Орлов, представители Союза писателей России и Российского книжного союза обсудили дальнейшую судьбу премии на встрече в кабинете Федора Абрамова в областной библиотеке имени Добролюбова. Решено, что "Чистая книга" будет вручаться раз в два года.

- В 2021 году мы снова проведем большой конкурс среди российских писателей, продолжающих дело Федора Абрамова. Уверен, что мы заложим традицию вручения премии его имени на многие годы, - подчеркнул Игорь Орлов.

Всероссийскую литературную премию имени Федора Абрамова возродили в Поморье в 2019 году после двенадцатилетнего перерыва. Ее учредили Российский книжный союз, Союз писателей России и губернатор Архангельской области. В денежном выражении премия составляет 500 тысяч рублей.