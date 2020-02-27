В Архангельской области рабочий погиб при чистке колодца

В городе Коряжме Архангельской области 40-летний работник муниципального унитарного предприятия погиб во время очистки канализационного колодца.

Как сообщает СУ СК по Архангельской области и НАО, в колодец спустилась бригада ремонтников. Когда они уже заканчивали работу, стенку колодца выдавило под напором песчано-водяной смеси, которая стала заполнять емкость. В этот момент там находился рабочий. Спасти его не удалось.

- Колодец подмыло так называемым плывуном, - пояснила старший помощник руководителя регионального следкома Светлана Тарнаева. - Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы извлечь пострадавшего. По предварительным данным, смерть наступила из-за того, что он не смог дышать - песчано-водяной массой сдавило грудную клетку.

Следственные органы проводят проверку по факту гибели человека. Они оценят, насколько соблюдались правила техники безопасности и охраны труда при проведении работ. После этого будет принято процессуальное решение.