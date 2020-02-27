В Калининграде объявили в розыск троих подростков

Полиция разыскивает троих калининградских школьников, о местонахождении которых ничего не известно с 26 февраля.

Две подружки 12 и 13 лет ушли из дома в среду около 13 часов. Они живут в Центральном районе, на Невельской и Третьяковской, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

12-летняя девочка была одета в красную куртку, серые штаны, темные ботинки, при себе имела рюкзак темного цвета. 13-летняя ушла из дома в зеленой куртке, розовой шапке, зеленом шарфе, черных кроссовках, с синим рюкзаком. Особые приметы - шрамы над левым глазом и на правой щеке.

Старшая из девочек уже уходила из дома 22 февраля, ее разыскивали при помощи полиции и обнаружили целой и невредимой, гуляющей по улице неподалеку от дома. В тот раз с ней не случилось ничего плохого.

В этот же день пропал 14-летний подросток, проживающий на улице Дзержинского. Днем 26 февраля он ушел из школы, но дома не появился. Предположительно, может находиться в Черняховске. На вид ему 15-16 лет, телосложение плотное, рост 163 сантиметра, волосы темные короткие. Был одет в черный длинный пуховик, черные спортивные штаны, черно-белые кроссовки, имел при себе черный школьный рюкзак.

На момент публикации подростки еще не найдены. Всех, кому что-либо известно об их местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: о девочках - 8 (4012) 552-013, 8 (4012) 552-098, о мальчике - 8(4012) 552-487, 552-402, 552-403. Либо 02 (102 с мобильного).