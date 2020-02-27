В Ленобласти двоих мужчин задержали за стрельбу на участке

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали двух молодых мужчин, которые открыли стрельбу в деревне Новинка Тосненского района, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Стрельба произошла на территории частного дома. Полицию вызвали обеспокоенные соседи, когда услышали выстрелы.

Мужчин, одному из которых 30 лет, а другому - 31 год, задержали прямо на месте. При себе у них находились пневматическая винтовка и охолощенный пистолет-пулемет.

Примечательно, что при осмотре участка сотрудники полиции нашли колбы и мешок с белым порошком. Сейчас это вещество отправлено на экспертизу.