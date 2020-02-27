В Ленобласти задержали женщину, подозреваемую в работорговле

В городе Тосно Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнюю гражданку Молдавии, которая находится в международном розыске. Женщину подозревают в торговле людьми, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Гражданка Молдовы в международном розыске находилась с 2009 года. При этом у следствия есть основания полагать, что еще с 2007 года женщина находилась на территории России.

По предварительным данным, подозреваемая в Ленинградской области жила относительно недавно, с 2018 года. В Тосно она приехала к своему 26-летнему гражданскому мужу.

ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, отмечает, что женщина в данный момент находится под стражей.