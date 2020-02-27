В Новгороде дети погибших бойцов встретились с известным гонщиком

Антон Мельников признан лучшим дебютантом ралли-марафона "Дакар-2012", он многократный призер этапов Кубка и Чемпионата России. Два года назад Антон Мельников принимал участие в автоэкспедиции "От Балтики до Арктики", организованной "Российской газетой" и информационным агентством БНК. Недавно Антон Мельников, возглавляющий команду "Новгородавтоспорт", стал призером Кубка мира по ралли-рейдам.
На встрече с детьми погибших сотрудников полиции, Следственного комитета, Росгвардии, Антон рассказал о секретах гонок.
Но цель встречи - не только беседа о ралли. Антон Мельников является вице-президентом благотворительного фонда "Защитник счастья", который помогает детям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников силовых ведомств в разных регионах страны. Фонд проводит для детей развлекательные мероприятия, иногда и оказывает материальную помощь.
В этот раз детям вручили современные гаджеты - смартфоны и беспроводные наушники.
Для ребят, которых сейчас воспитывают только мамы, это - значимый и полезный подарок.