В Петербург отправился автобус, доставивший в Таллин больного коронавирусом

По данным транспортной службы, инфицированный человек приехал рейсом, который отбыл в 14:00 в среду из Риги и прибыл в Таллин в 18:30. Данные о всех 24-х пассажирах уже переданы департаменту здоровья этой прибалтийской республики.

Правда, информация, что речь идет о клиенте латвийского автобуса поступила в Ригу только утром 27 февраля. "Мы сразу созвали кризисную группу, которая связалась с департаментом здоровья, в сотрудничестве с которым проводим пакет мер для обеспечения безопасности", - заверил исполнительный директор автобусной компании Янно Ритсберг, уточнив, что его фирма готова выкупить билеты у людей, решивших отменить намеченные на ближайшие дни поездки.

В свою очередь, департамент здоровья заверяет, что в отсутствие носителя вируса заразиться в автобусе маловероятно, но, несмотря на это, автобус снимут с линии и основательно продезинфицируют.

Больной первоначально прибыл в Ригу из Ирана транзитом через Турцию. Из Турции в Ригу прямые авиарейсы обеспечивает компания Turkish Airlines, самолет которой из Стамбула приземлился в Риге в среду в 11:20. А затем пассажир на автобусе отправился в эстонскую столицу, где и обратился за медицинской помощью.