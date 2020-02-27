В Шереметевском дворце открыли три новых зала постоянной экспозиции

В Шереметевском дворце-музее музыки для постоянной экспозиции открылись три новых зала. Каждый из них без преувеличения можно назвать событием даже для такого избалованного музеями города как Петербург.

Первый зал - "Музыкальный салон графов Шереметевых" - расположился в Желтой гостиной парадной анфилады: именно здесь в первой половине XIX века в домашних концертах у графа выступали Ференц Лист и Гектор Берлиоз, пели Полина Виардо и Генриетта Зонтаг, играли пианисты Сигизмунд Тальберг и Теодор Делер, представлял свои сочинения Михаил Глинка.

Душой этих музыкальных собраний была Анна Сергеевна Шереметева, первая жена сына знаменитого графа, женившегося на крепостной актрисе Параше Жемчуговой. Именно рождение сына стало причиной ее смерти. Сын Дмитрий Николаевич Шереметев тоже женился на девице, блистающей музыкальными талантами - Анна Сергеевна была замечательной певицей и пианисткой.

Сейчас главную стену залы украшает ее портрет: оригинал работы Кристины Робертсон хранится в Русском музее, но копия, выполненная прекрасным художником Татьяной Поцелуевой, получилась на редкость живой. К слову, именно Анне Сергеевне посвятил Шопен, бывавший в этом салоне, прелестное произведение "Листок из альбома". Его можно услышать, нажав на кнопку виртуального сопровождения экскурсии. Здесь вообще многое сделано для того, чтобы история знаменитых петербургских салонов в полный голос зазвучала для наших современников. Например, тут можно услышать рояль Михаила Глинки и скрипку Страдивари, принадлежащую Алексею Львову, автору гимна "Боже, царя храни". Раритетные инструменты выставлены здесь же. Но вот услышать сегодня, как в исполнении их владельцев звучали популярные некогда романсы и оперные арии, - чудо, которое даровали гостям музея современные технологии.

Куратор проекта Роза Садыхова как о чуде говорит и о том факте, что сегодня посетители могут воочию увидеть, полистать дневник Анны Сергеевны, который она вела во время своих путешествий с сестрой по Италии и Франции. Он представлен в зале в мультимедийном виде.

Следующий зал - "Древняя Греция в представлении XIX века" - отражение ушедшей моды. Полтора века назад весь просвещенный мир, очарованный археологическими открытиями, с жаром бросился уточнять, как звучали античные инструменты. Определения "этрусский", "греческий", "помпейский" были синонимами, и в 1837-1838 годах в фонтанном доме Шереметевых появилась остромодная этрусская гостиная, отделанная архитектором Корсини. В этом интерьере естественным образом разместилась коллекция музыкальных инструментов Древней Греции и Древнего Рима, реконструированных в конце XIX века под руководством Виктора Маийона группой бельгийских мастеров и подаренных барону Штакельбергу для Императорского музея музыкальных инструментов. Экспозиция с авлосами, лирами, кифарами, рогами и букцинами сопровождается аудиозаписями XXI века, которые воссоздают звучание античных инструментов в соответствии с представлениями современной науки и исполнительской практики.

Настоящей изюминкой стал в новой экспозиции третий зал - "Парижский кабинет Александра Глазунова". Все его содержимое это дар музею приемной дочери композитора Елены Глазуновой, он включает в себя более пять тысяч единиц хранения. Здесь ноты, дневники, переписка, афиши, фотографии, а также сценические костюмы композитора и дирижера, его рабочий стол, рояль фирмы Bechstein, за которым были созданы многие глазуновские произведения. Кстати, он и сегодня звучит прекрасно - Юлия Стадлер продемонстрировала это гостям со всей убедительностью.

Прославленный композитор, педагог, ректор Ленинградской консерватории Александр Глазунов уехал из СССР в 1928 году. Однако годы скитаний по Европе не рассыпали его архив, бережно сохраненный Еленой Глазуновой. Среди экспонатов зала можно увидеть, например, экзаменационное задание, написанное композитором на вырванном нотном листке для ученика Дмитрия Шостаковича. Известно, что мэтр очень поддерживал юные таланты, даже если они, как в данном случае, были совершенно не близки ему по характеру дарований и поисков.

"Эта широта взглядов, понимание, что собственный вкус не есть мерило в последней инстанции, делали Глазунова необычайно привлекательной личностью, - сказала сокуратор проекта Елена Грумад. - Свидетельства этому можно найти в многочисленных документах "Семейного альбома", представленных здесь же".

Директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица, открывая новые залы, подчеркнула, что Шереметевскому дворцу возвращается слава лучших музыкальных салонов Петербурга. Подтверждать ее будут звучащие экскурсии в музей.