Новости

Захарова назвала дело против Ассанжа "тотальным позором" 16:40
В Сочи на пляже "Ривьера" обнаружили погибшего медвежонка 16:38
Новосибирец получил реальный срок за убийство собаки 16:25
Предвыборный штаб Трампа подал в суд на New York Times 16:23
В Британии опубликованы гастрономические медицинские рецепты XVII века 16:22
Найдена гигантская река исчезнувшей Гондваны 16:15
В Сыктывкаре шесть преступников сбежали от врачей и занялись грабежом 16:12
Открыта планета с "земными" океанами 16:02
Skoda раскрыла подробности о гибридной Octavia RS 16:01
В Архангельской области рабочий погиб при чистке колодца 15:46
Объявлена тема предстоящего Ялтинского международного экономического форума 15:44
В Подмосковье водитель автобуса умер прямо во время рейса 15:40
Россияне стали шестыми в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону 15:34
Логинов и его тренер подадут в суд на сотрудницу IBU из-за обысков 15:17
На Кубани у военных похитили радиоблоки для добычи драгметаллов 15:11
В Перми уволилась заведующая детсадом, где включили песню про алкоголь 15:10
В Ленобласти задержали женщину, подозреваемую в работорговле 15:09
Красноярский авиаполк получит ракеты "Кинжал" до 2024 года 15:08
Обвиняемая в госизмене Антонина Зимина останется в СИЗО 15:07
Гендиректор "Спартака": У клуба нет проблем с финансовым "фэйр-плей" 15:06
Volkswagen выпустил стразу три новых Golf GTI 15:02
Роскомнадзор отрегулирует работу агентов НПФ с персональными данными 15:01
Малоснежная зима может привести к масштабным лесным пожарам 15:00
В Калуге арестовали за долги самолеты столичного бизнесмена 14:55
Дамир Юсупов рассказал, что мечтает о победе "Спартака" в Лиге чемпионов 14:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 16:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сыктывкаре шесть преступников сбежали от врачей и занялись грабежом

Текст: Евгений Малышев (Республика Коми)

Специальный медицинский режим оказался не по нраву пациентам, проходившим принудительный курс лечения в одной из больниц Сыктывкара. Общению с врачами они предпочли разбойное нападение и грабеж.

В Подмосковье задержаны лжеврачи, подозреваемые в грабеже квартир

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Коми, приключения шести спецпациентов местной больницы начались около 22 часов 26 февраля. В дежурную часть поступило обращение сотрудников медицинского учреждения, которые рассказали, что один из пациентов, находящихся на принудительном лечении, открыто похитил у персонала деньги и имущество, угрожая ножом.

Преступник после этого сбежал с места происшествия, к нему примкнули пятеро его коллег, также проходивших курс лечения. Все шестеро беглецов были в возрасте от 27 до 37 лет и ранее привлекались к уголовной ответственности.

Следы компании отыскались чуть позже в одном из клубов Сыктывкара, откуда в полицию позвонили около двух часов ночи и сообщили об открытом хищении денег и спиртного. Сотрудники МВД установили, что в этом преступлении замешаны сбежавшие пациенты.

Криминальный путь на свободу оказался недолгим. Правоохранители задержали подозреваемых в совершении преступлений по горячим следам в одной их квартир дома по улице Новоселов в Эжвинском районе Сыктывкара. Против них возбуждены уголовные дела по статьям 161 (грабеж) и 162 (разбой) УК РФ, предусматривающих от 8 до 15 лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Сыктывкар

Главное сегодня

Путин ответил на вопрос о двойниках
Песков объяснил выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Минобороны опубликовало видео в честь Дня Сил специальных операций
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих