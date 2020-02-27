В Сыктывкаре шесть преступников сбежали от врачей и занялись грабежом

Специальный медицинский режим оказался не по нраву пациентам, проходившим принудительный курс лечения в одной из больниц Сыктывкара. Общению с врачами они предпочли разбойное нападение и грабеж.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Коми, приключения шести спецпациентов местной больницы начались около 22 часов 26 февраля. В дежурную часть поступило обращение сотрудников медицинского учреждения, которые рассказали, что один из пациентов, находящихся на принудительном лечении, открыто похитил у персонала деньги и имущество, угрожая ножом.

Преступник после этого сбежал с места происшествия, к нему примкнули пятеро его коллег, также проходивших курс лечения. Все шестеро беглецов были в возрасте от 27 до 37 лет и ранее привлекались к уголовной ответственности.

Следы компании отыскались чуть позже в одном из клубов Сыктывкара, откуда в полицию позвонили около двух часов ночи и сообщили об открытом хищении денег и спиртного. Сотрудники МВД установили, что в этом преступлении замешаны сбежавшие пациенты.

Криминальный путь на свободу оказался недолгим. Правоохранители задержали подозреваемых в совершении преступлений по горячим следам в одной их квартир дома по улице Новоселов в Эжвинском районе Сыктывкара. Против них возбуждены уголовные дела по статьям 161 (грабеж) и 162 (разбой) УК РФ, предусматривающих от 8 до 15 лет лишения свободы.